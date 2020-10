Paczki z polska żywnością dla powstańców warszawskich

Paczki z polską żywnością otrzyma ponad tysiąca powstańców warszawskich – wszystkich, którzy mieszkają w Polsce. Wszystko po to, aby pokazać, że patriotyzm ma różne wymiary i poza wartościami duchowymi istnieje również świadomość konsumencka. Paczki przygotowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – inicjatora akcji trafią do kombatantów za pośrednictwem żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Również Terytorialsi z 4. W-MBOT włączyli się do akcji i odwiedzili bohaterów powstania mieszkających na terenie Warmii i Mazur. Odwiedzili między innymi Pana Witolda Batnickiego z Olsztyna, Pana Zygmunta Jatczaka z Olsztynka i Pana Józefa Januszkiewicza z Jedwabna. Była to znakomita okazja by bliżej poznać kombatantów i przede wszystkim wysłuchać żywej relacji z tamtych tragicznych czasów – informuje Sabina Mazurek z 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady OT.

Inauguracja akcji „Paczka dla Powstańca” odbyła się 30 września w siedzibie KOWR w Warszawie. „Paczka dla Powstańca” to najnowsza odsłona promocji polskiej żywności organizowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przygotował paczki złożone tylko z produktów polskich producentów. Artykuły – łącznie blisko 19 000 szt. – zostały przekazane nieodpłatnie przez krajowych producentów żywności.