Ożywienie na rynku rzepaku. Pszenica i kukurydza z umiarkowanymi wzrostami

Wczoraj na paryskim Matifie doczekaliśmy się wreszcie przyzwoitego wzrostu ceny rzepaku. W kontraktach na luty zdrożał on o 5,75 EUR/t do 435,75 EUR/t. Cena pszenicy wzrosła bardzo nieznacznie, nieco lepiej było w przypadku kukurydzy.

Wzrosła także cena soi w Chicago – o 13,25 centów do 1.328,25 centów/bu (457,79 EUR/t). To przede wszystkim zasługa nadziei na zwiększony import soi do Chin; w bieżącym roku USA mają wyeksportować tam rekordowy wolumen 105 mln ton. To o 15% więcej r/r.

Rekordowy poziom osiągnął indyjski import olejów jadalnych. W sezonie zakończonym 31 października wyniósł on 16,5 mln ton, co oznacza wzrost o 17% r/r.

Podwyżki na Matifie odbiły się na niemieckim rynku rzepaku, gdzie jego cena wzrosła nawet o 8 EUR/t do 425 EUR/t.

W Paryżu cena pszenicy wzrosła 0,75 EUR do 232,25 EUR/t, zaś na CBoT o 3,75 ct/bu do 565,50 ct/bu (194,90 EUR/t). Obniżono prognozę zbiorów dla Argentyny z 16,2 do 15,4 mln ton. Nadal słaby jest unijny eksport.

– Od początku sezonu na początku lipca do końca października wyeksportowano 9,6 mln ton pszenicy. Oznacza to spadek o 24% w porównaniu do dobrego tempa roku poprzedniego. Ten sezon również rozpoczął się w lipcu bardzo dobrym eksportem, choć jego poziom się ustabilizował. Tygodniowo eksportowano średnio 530 000 ton, więc przy tym samym tempie na koniec sezonu otrzymalibyśmy 27,5 mln ton. Jednak cel eksportowy dla UE z raportu USDA wynosi 37,5 mln ton – informuje serwis Kaack.

Cena kukurydzy wzrosła wczoraj w Paryżu o 3,5 EUR/t do 202 EUR/t, jednak cena na CBoT minimalnie spadła. To zasługa rekordowego eksportu brazylijskiego; ziarno z tego kraju wypiera z rynku kukurydzę amerykańską, co jest dość nietypowe, bowiem po zbiorach zwykle to właśnie amerykańska kukurydza dominowała rynek. Nadal znaczący jest unijny import (5,63 mln ton), choć znacznie niższy, bo o 40% od ubiegłorocznego.