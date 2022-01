Oznaczenia na kolczykach dla zwierząt hodowlanych powinny być bardziej czytelne

Rolnicy z Podlasia postulują do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań w kierunku zmiany Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007 roku dotyczącego sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich.

– Wnioskujemy żeby na kolczyku dla bydła owiec oraz kóz cyfry dotyczące numeru zwierzęcia oraz cyfra kontrolna były jednakowej wielkości. Problem dotyczy ostatniego znaku czyli cyfry kontrolnej. Ostatni znak w kolczyku ma mniejszą czcionkę w porównaniu do wcześniejszych znaków czyli numeru zwierzęcia, dlatego stanowi to problem podczas dokonywania odczytów. Problem jest zgłaszany szczególnie przez starszych rolników, którzy w trakcie dokonywania rożnych czynności muszą odczytać oznakowanie na kolczyku a ostatnia cyfra jest mniejsza przez co jest mniej czytelna i dochodzi do pomyłek w odczycie oznakowanego zwierzęcia – uzasadnia Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

Według hodowców jednakowa czcionka cyfry kontrolnej z numerem zwierzęcia na kolczyku będzie dużym ułatwieniem, ponieważ oznakowanie będzie bardziej czytelne.