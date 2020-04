Oszczędność i precyzja podczas siewu kukurydzy lub buraków cukrowych

W jaki sposób wykorzystać technologię ISOBUS, aby siew był bardziej wydajny i zoptymalizowany? Jak użycie elektrycznego, a nie mechanicznego napędu tarcz w siewnikach, może przełożyć się na oszczędzanie materiału? Czas poznać najważniejsze funkcjonalności i zalety tego typu rozwiązań.

Przełom kwietnia i maja to początek zasiewów kukurydzy, gleba jest nagrzana na głębokości siewu do przynajmniej 10°C, co umożliwia rozpoczęcie siewu. Technologii, które pozwalają na uprawianie kukurydzy jest wiele, ale mają jeden istotny wspólny czynnik, który sprowadza się do użycia siewników punktowych. Większość producentów takich siewników oferuje elektryczny napęd tarcz wysiewających oraz możliwość zmiennego dawkowania nawozu. Wszystko to w technologii ISOBUS. Czy w takim razie potrzebny jest kolejny terminal do obsługi takiego nowoczesnego siewnika w kabinie?

Odpowiedź brzmi: nie, a z pomocą przychodzi technologia ISOBUS. – Umożliwia ona sterowanie różnymi maszynami z pomocą jednego terminala. Jednym z nich, oferowanych przez firmę CLAAS jest S10. To 10” dotykowy terminal, który jednocześnie może obsługiwać kilka funkcji w tym funkcjonalności ISOBUS – tłumaczy Krzysztof Gomolla z CLAAS Polska.

Podstawową funkcją terminala S10 jest sterowanie jazdą automatyczną z dokładnością od 15-30cm (sygnał korekcyjny EGNOS i SATCOR) do 2-3cm (sygnał korekcyjny RTK i RTK NET), czyli dokładność, która przy siewie siewnikami sekcyjnymi jest niezbędna. – Wykorzystując tak dokładny sygnał, nie musimy się przejmować, że siejąc np. siewnikiem 6 rzędowym nie będziemy w stanie zebrać plonu bez strat przystawką do kukurydzy 8 rzędową, ponieważ odległości między poszczególnymi przejazdami siewnika są równe – dodaje ekspert.

Terminal S10 posiada certyfikacje stowarzyszenia AEF, które skupia producentów maszyn i urządzeń, wykorzystujących wspominaną technologię. Kupując GPS PILOT S10, mamy pewność, że nasz siewnik będzie prawidłowo obsłużony przez terminal. Wśród funkcjonalności ISOBUS, w które może być wyposażony terminal S10, jest kilka. Poznajmy je bliżej.

Pierwszy z nich to ISOBUS UT, który jest podstawową obsługą maszyn ISOBUS i polega na wczytaniu do pamięci terminala danych obsługowych siewnika z kompletem przycisków do jego obsługi i siewu.

Druga funkcjonalność to ISOBUS TC S.C – Section Control, czyli automatyczne zamykanie sekcji siewnika. – Dzięki zastosowaniu elektrycznego, a nie mechanicznego napędu tarcz w siewnikach, można na pojedynczych sekcjach wyłączyć siew bez potrzeby podnoszenia całego siewnika. Dzięki temu nie przesiewamy już wcześniej zasianych miejsc na polu, a więc oszczędzamy materiał siewny – zauważa Krzysztof Gomolla. Co bardzo ważne terminal sam odczytuje dane geometryczne siewnika i nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania parametrów takich jak ilość czy szerokość sekcji. Jedyne co należy ustawić to ustawienia dotyczące momentu ich wyłączenia.

ISOBUS TC BAS to zarządzanie zleceniami w formacie ISO XML, czyli automatyczny zapis sumarycznych danych o wykonanej pracy. Zlecenia te z pomocą pamięci USB, mogą zostać odczytane w dowolnym programie do zarzadzania polami np. w Agrocom Map.

Następnie warto wspomnieć o ISOBUS TC GEO. Mamy tutaj możliwość odczytu map aplikacyjnych oraz zapis danych procesowych siewnika. Ekspert CLAAS zauważa, że wykorzystując tę opcję, możemy zmiennie dawkować ilość nawozu w podsiewaczu nawozu w siewniku do kukurydzy oraz zmieniać automatycznie ilość wysiewanych nasion kukurydzy w poszczególnych strefach pola. Mapa aplikacyjna może zostać przygotowana na podstawie np. zdjęć satelitarnych lub skanowania elektromagnetycznego gleb. Dzięki temu optymalizujemy siew kukurydzy dostosowując go do potencjału plonotwórczego konkretnego pola. W jaki sposób możemy zapisać dane procesowe siewnika? Najlepiej zrobić to np. w oprogramowaniu Agrocom Map, który pozwoli zobaczyć np. jak na przestrzeni pola wyglądało pojedynkowanie nasion.

Z kolei ISOBUS Aux polega na obsłudze joysticka ISOBUS przez terminal. W terminalu S10 można przypisać klawisze funkcyjne joysticka Cmotion, co ułatwia obsługę maszyny ISOBUS.

Istnieje specjalna strona internetowa, dzięki której można sprawdzać, czy siewnik lub inne urządzanie ISOBUS będzie prawidłowo obsługiwane przez terminal S10, a uzyskanie certyfikatów AEF przez terminal gwarantuje, że tak będzie. Link: https://www.aef-isobus-database.org/isobusdb/login.jsf

Demonstracja od CLAAS Polska

Na kanale Youtube CLAAS Polska znajduje się video (link), które pokazuje działanie i obsługę terminala S10 zamontowanego fabrycznie na ciągniku CLAAS Arion 630, który jest sprzężony z 6 rzędowym siewnikiem punktowym Vaderstad Tempo T obsługiwanym za pomocą magistrali ISOBUS. – Na filmie można dowiedzieć się, w jaki prosty sposób uruchomić zlecenie, automatykę sekcji, założyć granice pola oraz uruchomić jazdę automatyczną – mówi Krzysztof Gomolla.

System GPS PILOT S10 charakteryzuje się bardzo prostą i intuicyjną obsługą, która nikomu nie powinna przysporzyć problemów, a funkcje ISOBUS TERMINAL S10 sprawiają, że siew kukurydzy jest bardziej wydajny i zoptymalizowany oraz oszczędza czas, a także pieniądze, sterując dawką nawożenia. Tego typu system może zostać zamontowany w każdym ciągniku.

Informacja prasowa: CLAAS POLSKA