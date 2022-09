Ostatnie wydarzenia sprzyjają podwyżkom cen zbóż

Eskalacja konfliktu na Ukrainie, kurczące się światowe zapasy zbóż i kolejne sygnały o zablokowaniu eksportu zbóż i oleistych. Początek tego tygodnia był bogaty w informacje, które powinny sprzyjać podwyżkom cen zbóż na światowych giełdach.

Jeszcze w poniedziałek notowania zbóż i rzepaku spadały po zeszłotygodniowych podwyżkach, jednak trend odwrócił się we wtorek. A co w najbliższym czasie może rzutować na ceny zbóż? Nad Odessą pojawiły się ostatnio drony kamikaze, co jednak nie wpłynęło na działanie tego kluczowego dla Ukraińców portu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest jednak zdania, że Rosja przygotowuje grunt pod zakłócenie inicjatywy zbożowej, czemu dał wyraz podczas ostatniego apelu.

– To oczywiste, że Rosja przygotowuje grunt, aby spróbować zakłócić inicjatywę zbożową – powiedział Zełenski.

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, jak ważna jest umowa zbożowa; Rosja i Ukraina należą do najważniejszych eksporterów zbóż na świecie. Pierwszy z tych krajów notuje ponadto rekordowe zbiory, które wg analityków mogą przekroczyć w tym roku nawet 100 mln ton. Ewentualne zerwanie umowy zbożowej co prawda uderzy także w Rosję, jednak może wywołać bardzo poważny kryzys żywnościowy, a także napędzić inflację. Bez wątpienia będzie to środek, którym Rosja zechce zachwiać nastrojami społecznymi i stosunkiem do wojny.

Już teraz świat stoi przed widmem najniższych zapasów zbóż od wielu lat. Mniejsze niż oczekiwane zbiory i nadal ograniczone dostawy z Ukrainy to główne czynniki takiego stanu rzeczy. Najgorzej wygląda sytuacja w przypadku kukurydzy, której uprawy zostały dotknięte suszą w Europie i Ameryce Północnej.

– Do końca roku zbiorów 2022/23 światowe zapasy buforowe kukurydzy wystarczą na zaledwie 80 dni konsumpcji, co oznacza spadek o 28% w porównaniu z pięcioma latami i najniższy poziom od 2010/11 – poinformował Reuters.

Na dokładkę kolejny kraj wstrzymał eksport zbóż i oleistych, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Tym razem na 6 miesięcy zrobiła to Białoruś.

Wszystkie te czynniki będą wspierały wzrosty cen zbóż w najbliższym czasie, jednak przy obecnej dynamice zmian na rynku niczego nie można zagwarantować.