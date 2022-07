Ostatnie dni na wnioski do zalesienia

Do 1 sierpnia 2022 r. rolnicy mogą starać się o pomoc finansową na zalesianie lub na tworzenie zadrzewień śródpolnych. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020. Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP albo wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Istnieje również możliwość złożenia ich przy użyciu aplikacji eWniosekPlus. ARiMR informuje, że dotychczas (od 1 czerwca) do Agencji wpłynęły 92 wnioski.

O refundację kosztów poniesionych na zalesienie gruntów słabej jakości czy na utworzenie zadrzewień śródpolnych mogą wystąpić rolnicy (osoby fizyczne lub prawne, jak i grupy takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub zadrzewienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na zalesianie przyznawana jest do gruntów rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są do tego przeznaczone. W przypadku braku takiego planu zalesienie nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków agospodarowania przestrzennego gminy.

Wnioskujący może też przedstawić decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w której grunt jest przeznaczony do zalesienia. Powierzchnia nasadzeń musi wynosić co najmniej 0,1 ha i mieć szerokość powyżej 20 m. Maksymalna powierzchnia objęta wsparciem to 40 ha. Ponadto teren, na którym planuje się nasadzenia, powinien był położony poza obszarami: Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, parków narodowych lub ich otulin.

W składzie gatunkowym nasadzeń mogą być wykorzystywane wyłącznie rodzime drzewa lub krzewy (w tym te biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych – z tym, że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90 proc. udziału.

W przypadku zadrzewień pomoc udzielana jest do gruntów ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większych niż 0,5 ha, które mają szerokość od 4 m do 20 m. Na takim gruncie nie mogą być stwierdzone usunięcia drzew lub krzewów w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie zadrzewienia. Nowe nasadzenia mogą powstawać w formie szpalerów, pasów drzew lub krzewów.