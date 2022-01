Ostatni sezon był łaskawy dla zbóż, jak będzie w tym roku?

Miniony sezon dla zbóż był dość łaskawy, ponieważ porażenie przez sprawców chorób podstawy źdźbła było niewielkie i nie stanowiło problemu. W tym sezonie, widoczne są dobre perspektywy do dobrego plonowania zbóż.

Z uwagi na to, że porażenie przez sprawców chorób podstawy źdźbła było niewielkie i nie stanowiło problemu niektórzy producenci zrezygnowali z wykonania zabiegu T-1.

Marzec i kwiecień był zimny, co nie sprzyjało rozwojowi grzybów chorobotwórczych, ale także rozwój zbóż był opóźniony. W początkowych dniach maja w Polsce też było chłodno, później od drugiej dekady temperatura wzrosła i pojawiły się opady, ale występowanie grzybów powodujących choroby było na niskim poziomie. Rolnicy wykonywali zabiegi opryskiwania, ale zastosowanie fungicydów w tym czasie miało charakter zapobiegawczy.

W czerwcu i lipcu występowały wysokie temperatury i lokalnie powodowały niedobory wody w glebie. Nasilenie występowania sprawców takich chorób jak: rdze, DTR, mączniaka prawdziwego zbóż i traw, fuzariozy kłosów, czy septoriozy paskowanej liści pszenicy było niskie. Powodowało to rezygnację z wykonania zabiegu w terminie T-3 lub zabiegi te były stosowane, ale w zredukowanych dawkach.

Brak wody w glebie zahamował wzrost zbóż jarych. Susza i wysokie temperatury w czasie dojrzewania zbóż zakłóciły rozwój ziarna w kłosach. To wpłynęło na to, że w czasie żniw w roku 2021 nie uzyskiwano wysokich plonów.

Był to rok średnich i osiągano w tym sezonie średnie, ale opłacalne plony ziarna. W okresie żniw pojawiły się opady. Miało to miejsce szczególnie na południu kraju, zboża wyległy, co sprzyjało na wielu plantacjach rozwojowi grzybów. Na zbożach chronionych przez wykonanie zabiegu w terminie T-3 grzybów było zdecydowanie mniej, czyli że warto było taki zabieg wykonać, bo okazało się, że dzięki temu zabezpieczono kłosy przed fuzariozą kłosów.

