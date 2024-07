Ostatni dzień na złożenie wniosku o dopłatę do materiału siewnego!

Uwaga zapominalscy i zabiegani! Jeszcze tylko dziś Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o dopłatę do zużytego konwencjonalnego lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany!

Dzień 10 lipca 2024 r. jest ostatnim dniem przyjmowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o dopłatę do materiału siewnego. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Dofinansowanie nie przysługuje do upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Ile można dostać?

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dlatego całkowita kwota przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć równowartości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Jakie uprawy objęte wsparciem?

Dopłatę można uzyskać do upraw:

– zbóż: jęczmienia, owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), pszenicy (twardej, zwyczajnej, orkisz), pszenżyta, żyta;

– roślin strączkowych: bobiku, grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych), łubinu (białego, wąskolistnego, żółtego), soi, wyki siewnej;

– ziemniaków.

Jakie stawki?

Stawki pomocy to:

– dla materiału siewnego konwencjonalnego:

65 zł – zboża i mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne;

115 zł – rośliny strączkowe;

350 zł – ziemniaki.

– dla materiału siewnego ekologicznego:

78 zł – zboża i mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne;

138 zł – rośliny strączkowe;

420 zł – ziemniaki.

Uwaga! Wysokość pomocy stanowić będzie iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i dopłaty dla poszczególnych gatunków.

10 tys. mniej chętnych

Rok temu o wsparcie do materiału siewnego ubiegało się ok. 62 tys. rolników – w tym roku do dziś wnioski złożyło 52,25 tys. producentów.

