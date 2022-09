Osobówka wbiła się w maszynę rolniczą. Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku z udziałem ciągnika rolniczego doszło 8 września w nocy na Lubelszczyźnie.

Zdarzenie to miało miejsce w Zosinie (powiat hrubieszowski). Osobowe auto marki Ford uderzyło tam w tył ciągnika, do którego podczepiony był agregat ścierniskowy. Jak informuje KP PSP Hrubieszów, kierowca osobówki został przewieziony do szpitala przez Zespół Ratownictwa Medycznego przed przybyciem straży pożarnej.

– Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w pojazdach, oświetleniu terenu akcji oraz zebraniu płynów eksploatacyjnych z drogi – komentuje st. kpt. Marcin Lebiedowicz z KP PSP Hrubieszów.

Prawdopodobną przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość samochodu osobowego. Interwencja trwała blisko 4 godziny, a przyczyny zdarzenia dokładnie ustala obecnie Policja.