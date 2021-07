OSM Piątnica wśród najlepszych europejskich spółdzielni rolniczych

2 lipca ogłoszono w Brukseli wyniki V edycji organizowanego przez Cogeca oraz hiszpański bank spółdzielczy Cajamar Caja Rural konkursu European Award for Cooperative Innovation, którego celem jest wyróżnienie innowacji w spółdzielczości rolniczej. Nagrodzono dwie spółdzielnie hiszpańskie, jedną polską, jedną irlandzką, jedną belgijską i jedną szwedzką.

Spółdzielnia Mans zdobyła nagrodę za tworzenie wartości społecznej za działania na rzecz osób z trudnościami, zwłaszcza młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Belgijskie stowarzyszenie spółdzielni owocowo-warzywnych (BE) zdobyło nagrodę za identyfikowalność i informacje dla konsumentów za swój projekt „Care4Growing”, wielofunkcyjną platformę skupiającą się na gromadzeniu danych i digitalizacji, tworzącą nowe możliwości analityczne, które umożliwiają spółdzielniom i ich członkom optymalizację ich wydajności w łańcuch dostaw.

Spółdzielnia Glanbia (IE) zdobyła nagrodę za wsparcie dla członków-rolników za projekt Twenty20 Beef Club, innowacyjny model produkcji wołowiny, który jest zintegrowany w całym łańcuchu dostaw i ma na celu długoterminową równowagę gospodarczą i środowiskową jego rolnicy członkowie.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Piątnicy zdobyła nagrodę za innowacyjny produkt za unikalną waloryzację białka serwatkowego, które zostało zmodernizowane w celu stworzenia świeżego konsumenckiego koktajlu białek serwatkowych. Jest to pierwszy i jedyny taki produkt na polskim rynku.

Spółdzielnia Camara Arrosera zdobyła nagrodę w dziedzinie biogospodarki i obiegu zamkniętego za projekt ORYZITE, plastikowy substytut wykonany z łusek ryżu. Ten nowy materiał jest wynikiem projektu gospodarki o obiegu zamkniętym i waloryzacji produktów ubocznych ryżu po ponad 10 latach badań.

Lantmännen zdobył nagrodę zasobów naturalnych i bioróżnorodności za projekt ThermoSeed, unikalną metodę biologiczną, która traktuje nasiona w celu uwolnienia ich od infekcji przenoszonych przez nasiona, zmniejszając zapotrzebowanie na pestycydy w rolnictwie, przynosząc korzyści środowisku i zmniejszając koszty dla rolnika.

– Jestem pod wrażeniem liczby i jakości zgłoszeń. Jurorom w niektórych kategoriach było naprawdę trudno dokonać wyboru. Widząc te wszystkie konkretne inicjatywy, nie mogę uniknąć nawiązania do dyskusji, które obecnie toczą się na szczeblu europejskim. Podczas gdy pracujemy nad dużą liczbą inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, europejskie spółdzielnie rolnicze już teraz przyczyniają się do transformacji systemów żywnościowych i sektora leśnego, w którym działają. Zapraszam wszystkich do dokładnego sprawdzenia, czym są nasze spółdzielnie robienie na ziemi – mówi Ramon Armengol, prezes Cogeca.

– Zwycięzcy i wszystkie spółdzielnie, które brały udział w nagrodzie, po raz kolejny demonstrują swoją siłę napędową, aby przenieść sektory rolno-spożywczy i leśny w kierunku zwiększonego zrównoważenia, tworząc pozytywne skutki środowiskowe i społeczne. wartości dla rolników przy zachowaniu korzyści ekonomicznych członków rolników – dodaje Eduardo Baamonde, prezes Cajamar Caja Rural.

W V edycji konkursu European Award for Cooperative Innovation wzięło udział ponad 100 spółdzielni rolniczych i leśnych. Jak podkreśla Cogeca liczba i jakość zgłoszeń z całej Europy potwierdza, że ​​we wszystkich dziedzinach zachodzą przemiany w rolnictwie.