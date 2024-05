Osadkowski na nowy sezon – wybrane odmiany rzepaku i zbóż

Na nadchodzący sezon firma Osadkowski poleca wybrane odmiany rzepaku i zbóż. Zostały one starannie wyselekcjonowane przez ekspertów z firmy, aby odpowiadać na oczekiwania rolników. Są to odmiany o dobrej mrozoodporności, cechujące się wysoką zdrowotnością, o stabilnym plonowaniu.

Polecane odmiany rzepaku

Osadkowski proponuje 3 odmiany z hodowli Limagrain: LG Austin F1, LG Aphroditte F1, LG Tarantula F1, z czego LG Tarantula to nowość wpisana do KR w 2024 r. Z kolei LG Augustin to odmiana efektywnie zarządzająca dostępnym azotem dzięki najnowszej linii hodowlanej N-Flex. Odmiany charakteryzują się wysoką tolerancją na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych.

W ofercie są też wysoko i stabilnie plonujące odmiany z hodowli Rapool: Chopin F1, Metropol F1. Firma poleca też m.in. DK Expose od Dekalb i kiłoodporną odmianę RGT Pegazzus F1 od hodowcy RAGT. Wszystkie charakteryzują się wysoką zdrowotnością na najgroźniejsze choroby rzepaku. Dla zwolenników odmian liniowych Osadkowski proponuje nową odmianę Kuba, która prezentuje się bardzo obiecująco w badaniach COBORU. Odznacza się dobrą zdrowotnością, zimotrwałością i wysoką odpornością na wyleganie.

Polecane odmiany zbóż

Artimus (A/E) – bardzo wczesna odmiana oścista z hodowli Saatbau przeznaczona do uprawy na terenie całej Polski, uniwersalna w doborze stanowiska i przedplonu. Odmian cechująca się dobrą zimotrwałością. Rośliny niskie, o wysokiej odporności na wyleganie.

KWS Bright (B/A) – odmiana z hodowli KWS o stabilnym plonie w różnych warunkach klimatycznych i glebowych, wysokiej tolerancji na okresowe niedobory wody, dobrej zimotrwałości. Można ją uprawiać po przedplonie zbożowym, kukurydzy.

Ponadto na najbliższy sezon Osadkowski proponuje także wysoko oceniane przez ekspertów firmy odmiany pszenicy: Impresja (HR Strzelce) i RGT Depot (RAGT) oraz jęczmienia: Picasso (Limagrain) i SU Hetti (Saaten Union).

Odmiany zostały zaprezentowanie podczas prasowego spotkania polowego w Jakubowicach (woj. opolskie). Był to moment do dyskusji i obserwacji aktualnego stanu plantacji. Ten sezon bowiem większość z nas zadziwił. Już w kwietniu obserwowaliśmy przyspieszenie wegetacji o 2, a nawet 3 tygodnie, co szczególnie było widoczne w plantacjach rzepaku. Wcześniejsze kwitnienie i nagły spadek temperatur (lokalnie mocno poniżej 0°C) negatywnie odbiło się na roślinach.

– Wiele plantacji zarówno rzepaku jak i zbóż ucierpiało. Dodatkowo w zbożach widoczne jest porażenie przez wirusy, na co wpływ miała długa aktywność szkodników w okresie jesieni. Dobierając odmiany, które znalazły się w naszej ofercie stawialiśmy na zdrowotność, ale także na mrozoodporność. Ten sezon szczególnie pokazał znaczenie właśnie tej cechy u odmian – mówił Wojciech Osadkowski, prezes Osadkowski S.A.

