Osadkowski Media Day 2025 – nowy wymiar zakupów internetowych i nie tylko

Czy internetowy sklep może dostarczać wiedzę i co oznacza limit kupiecki oraz jakie są nowości produktowe? Tego dowiedzieliśmy się w czasie konferencji Osadkowski Media Day 2025.

Obsługa rolnictwa to dziś, w dobie kryzysu, niełatwe zadanie. Minęły już czasy gdy rolnik przychodził do sklepu po sam towar, bo dziś poza owym towarem potrzebuje wiedzy o tym jak i dlaczego stosować dane środki ochrony, jak optymalnie nawozić ale też jak kupić, gdy brakuje funduszy. O tym i o innych sprawach mogliśmy posłuchać w czasie trwania spotkania zorganizowanego przez firmę Osadkowski.

Było o czym posłuchać, bo firmie właśnie minęło 35-lecie i czas ten na pewno nie został zmarnowany. Z małego lokalnego biznesu firma Osadkowski w ciągu tych lat rozrosła się do ogólnokrajowego dostawcy najnowszych technologii związanych z materiałem siewnym, nawożeniem, środkami ochrony roślin czy biostymulatorami.

Nowa era zakupów online

Przeprowadzone wśród rolników badania wskazują, że 54% z nich zainteresowanych jest robieniem zakupów środków niezbędnych do produkcji roślinnej przez internet. Wielu z nich uważało jednak sklepy internetowe za niekorzystne dla nich pod względem finansowym.

Za główną przyczynę niechęci do zakupów online wskazywali brak możliwości dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności, czyli z limitem kupieckim. Dla wielu gospodarstw rolnych tak kwestia okazywała się kluczowa zniechęcając do zakupów online lub często je uniemożliwiając.

Rozwiązaniem tych problemów zajęła się firma Osadkowski wdrażając na swojej stronie online nowy rodzaj sklepu internetowego dla swoich klientów. W czasie spotkania Media Day 2025 mówił o tym prezes zarządu Wojciech Osadkowski.

Prezentując najnowszą odsłonę sklepu internetowego firmy mówił o nowych – rewolucyjnych w branży agro rozwiązaniach jakimi są właśnie odroczone limity kupieckie dostępne na stronie internetowej firmy. Podkreślał także, że ten limit jest w 100 procentach finansowany przez samą firmę Osadkowski, a nie żaden bank.

Co istotne – taki rodzaj finansowania jest dostępny dla każdego rolnika czy sklepów rolniczych, a sam proces weryfikacji jest szybki, prosty i transparentny, a zatwierdzony zostaje kodem SMS – podkreślał w czasie prezentacji tego rozwiązania Wojciech Osadkowski.

Podkreślał także, że dzięki takiemu rozwiązaniu, zakupy dokonane do godziny 15 są dostarczane już następnego dnia roboczego. – To wszystko dzięki naszej rozwijanej przez lata znakomicie funkcjonującej logistyce – dodał na zakończenie swojego wykładu.

Nowości produktowe Osadkowski

Poza gruntowną prezentacja nowej platformy zakupowej, w czasie Media Day 2025 pokazano także szereg nowości produktowych, które oczywiście dostępne są już w sprzedaży online w sklepie Osadkowski.pl. Były nimi między innymi: Getup 250 EC, Nico Super 60 OD, Alfa Siarka + czy trzy mieszanki poplonowe SoilUp.

W czasie wykładów zaprezentowano także szereg rozwiązań finansowych jak: ubezpieczenie upraw czy pozostałego majątku gospodarstwa oraz finansowanie maszyn rolniczych. Wszystkie one oferowane są przez firmę Osadkowski, a dzięki zmianie ustawy dotyczącej ubezpieczenia upraw w przypadku przymrozków wiosennych, cieszą się rosnącym powodzeniem.

Niezmiernie ciekawym okazał się warsztat skuteczności stosowania specjalnych dodatków do wody przy opryskach. Krótki laboratoryjny test w ciągu kilkunastu sekund pokazał skuteczność stosowania środa do obniżenia pH wody i jak to wpływa na absorpcję substancji czynnej przez liść.

Niewątpliwie nowa formuła sprzedaży online skierowana do rolników i sklepów rolniczych przez firmę Osadkowski stanowi nowość na polskim rynku i zapewne wzbudzi zainteresowanie.

