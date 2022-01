Orkan Malik zdemolował Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa

Znaczne szkody wyrządziła weekendowa wichura w działającym w wielkopolskiej Osiecznej Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa.

W niedzielę tuż po godz. 7 rano odnotowano tam porywy wiatru sięgające 106 km/h, a to nie pozostało bez wpływu na plenerowe eksponaty, zgromadzone przez właściciela muzeum.

– Zdmuchnięty został nasz wiatrak edukacyjny. W zabytkowym wiatraku „Adamie” nadłamalo nam śmigło. Na razie pęka mi serce… Mam głęboki żal do służb, które powiadamiają nas tylko mocnym wietrze, a nie o huraganie. Gdybyśmy wiedzieli, że wiatr będzie osiągał taką dynamikę może udało by to inaczej zabezpieczyć… Po pożarze, zniszczeniu przez nieznanego sprawcę, a teraz po tej tragedii nie wiem co nas może jeszcze zaskoczyć. Instytucje, osoby, które chciałby nam pomóc lub nas wesprzeć, prosimy o kontakt. Jestem bardzo przybity tą sytuacją – napisał Jarosław Jankowski.

Zniszczone wiatraki, tzw. koźlaki, pochodziły z XVIII wieku. Informacji o wysokości strat na razie nie podano.

Paweł Palica