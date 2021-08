Organizowanie zgromadzeń jest zagwarantowane Konstytucją. Nie wolno karać rolników za blokady

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowczo sprzeciwia się wypowiedzi Premiera RP Mateusza Morawieckiego podczas konferencji w Żabiej Woli w dniu 17 sierpnia 2021 r. dotyczącej prośby skierowanej do ministra spraw wewnętrznych o zdecydowaną reakcję na protesty drogowe rolników, organizowane przez Agrounię.

Organizowanie zgromadzenia jest zagwarantowane Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej, w tym rolnikom. Jak podkreśla KRIR, każdy jest też zgodnie z Konstytucją RP równy wobec prawa — tak rolnicy, jak i protestujące kobiety. Tak więc rolnicy, tak jak każda grupa społeczna ma zagwarantowane prawo wyrażenia swojego niepokoju o przyszłość i byt swoich rodzin.

– Niemal codziennie stwierdza się nowe przypadki grypy ptaków i afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach polskich rolników, wobec których państwowe służby są bezsilne. Od stwierdzenia w 2014 roku pierwszego przypadku ASF w Polsce minęło 7 lat. Gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną nie są w stanie ochronić swoich gospodarstw pomimo spełniania wymagań bioasekuracji, co pozbawia je całkowicie środków do życia oraz często możliwości uzyskania odszkodowań. Poza tym ceny na rynku trzody chlewnej oraz stawki, jakie proponowane są rolnikom, którzy znajdują się w strefach z ograniczeniami związanymi z ASF, zmuszają ich do podjęcia radyklanych kroków i wyrażenia swojego niezadowolenia. Polska z eksportera wieprzowiny stała się jej importerem – mówi Wiktor Szmulewicz.

Dlatego samorząd rolniczy zwraca się do Premiera Morawieckiego o nie kierowanie wniosku do ministra spraw wewnętrznych o reakcje na blokady dróg a wypracowanie systemowych rozwiązań problemów nabrzmiałych w rolnictwie.