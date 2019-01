OPTIzbiór 2017 w firmie EURALIS

Kolejny raz firma EURALIS zorganizowała dla swoich klientów pokazy zbioru kukurydzy. W tym roku odbyły się one pod nazwą „ OPTIzbiór 2017” w miejscowości Mrozowo koło Nakła na Kujawach w Stadninie Koni w Dobrzyniewie.

Podczas imprezy zaprezentowano przede wszystkim odmiany kiszonkowe z głównym naciskiem na te z programu kiszonkowego EURALIS – OPTImaize. W spotkaniu wzięły udział firmy maszynowe i chemiczne, miedzy innymi Innvigo, Timac Agro, Jawal Mrocza, Agrosieć oraz organizacje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czy PFHBiPM. Firma EURALIS posiada w swojej ofercie głównie odmiany kukurydzy ziarnowej, ale odmiany kiszonkowe i ogólnoużytkowe są równie istotne dla firmy. Te kiszonkowe stanowią ok. 30% całej oferty EURALIS.

Na polach Stadniny Koni w Dobrzyniewie zostało zaprezentowanych zaledwie 10 z 40 odmian sprzedawanych przez firmę. Odmiany te to odmiany kiszonkowe i odmiany ogólnoużytkowe.

Charakteryzując najważniejsze z nich to na pierwszym miejscu wspomnieć trzeba bestseler sprzedażowy firmy EURALIS czyli ES ARCHIMEDES – odmiana typowo kiszonkowa, bardzo stabilna, dobre parametry jakościowe, wysoki udział kolb w zakiszonej masie i wysoki plon energii z hektara. Dodatkowo z cech agrotechnicznych odmiana bardzo odporna na niekorzystne warunki glebowe, czyli dedykowana na słabsze stanowiska glebowe.

Kolejną zaprezentowaną odmianą była odmiana ES FIREBALL, nieco późniejsza odmiana FAO 260, jest to odmiana o użytkowaniu typowo kiszonkowym, polecana raczej na lepszej jakości gleby. Wykazuje wysoki potencjał, duże plony suchej i mokrej masy z hektara, ziarno jest zdrowe i dobrej jakości bez mikotoksyn, co jest bardzo ważne w stosowaniu kiszonkowym.

Z odmian ogólnoużytkowych należy wymienić ES METRONOM. Jest to odmiana ziarnowo-kiszonkowa, dla tych rolników, którzy potrzebują wysoki plon świeżej masy do zakiszania, zaś nadmiar kukurydzy może pozostać na polu i być z powodzeniem zebrany na ziarno w późniejszym terminie.

Najwcześniejszą zaprezentowaną odmianą była odmiana ES SCORPION – wczesnokiszonkowa o FAO 220. Jest to nowość, zarejestrowana w Polsce w roku 2017. Odmiana ta daje bardzo dobrej, wysokiej jakości plony. Jest to odmiana dla użytkowników wymagających, tych którzy potrzebują kiszonki wcześnie, by po zbiorach kukurydzy posiać zboża ozime.

Najpóźniejszą odmianą zaprezentowaną na polu była odmiana ES YETI, o FAO 280, odmiana wybitnie kiszonkowa, dająca bardzo duży plon świeżej masy. Pomiędzy tymi odmianami EURALIS zaprezentował jeszcze kolejną odmianę kiszonkową tj. ES CONVENT o FAO 240. Odmiana ta cieszy się dużym uznaniem wśród producentów bydła mlecznego ze względu na stabilność plonowania i bardzo dobre parametry jakościowe kiszonki.

Trzeba nadmienić iż EURALIS prowadzi swój własny program badawczy pod nazwą OPTImaize. Jest to program selekcji mieszańców firmy EURALIS na najlepszą kiszonkę. Mieszańce OPTImaize charakteryzują się wysokimi plonami suchej masy, co pozwala na zajecie mniejszej powierzchni pod uprawę kukurydzy na kiszonkę przy odpowiednim zaopatrzeniu bazy paszowej.

-Odmiany z grupy OPTImaize – jak zapewnia Damian Kuc, manager firmy EURALIS na Polskę Północną – zostały przebadane w Polskich warunkach i sprostają oczekiwaniom najbardziej wymagających producentów.

Wszystkie odmiany zaprezentowane podczas tegorocznych pokazów OPTIzbiór zamykają się w przedziale FAO 220 do 280 i należą do nich ES METRONOM, ES YETI, ES FIREBALL, ES CONVENT, DELPHINE, ES ARCHIMEDS, ES TRUCK, ES SKYWALKER, ES SCORPION, ESZ 6207.

Anna Arabska