Opryskiwacze zaczepiane Amazone UX jeszcze wydajniejsze

Niemiecka firma Amazone powiększa rodzinę polowych opryskiwaczy zaczepianych UX o modele UX 7601 Super o pojemności 8 tys. l i UX 8601 Super o pojemności 9 tys. l.

Dzięki kompaktowej konstrukcji maszyn Amazone, nowe modele łączą w sobie pojemność zbiornika do 9 tys. l i szerokość roboczą belki polowej do 42 m z dobrą zwrotnością i wysoką stabilnością jednoosiowego opryskiwacza polowego. Dzięki całkowicie nowej konstrukcji ramy, nowe modele wypełniają tym samym lukę między największym jednoosiowym opryskiwaczem polowym Amazone o pojemności 6,2 tys. l a opryskiwaczem tandemowym o pojemności 11,2 tys. l.

Nowo opracowana rama w UX 7601 Super i UX 8601 Super jest zwartą całością prowadzącą od osi do seryjnego dolnego zaczepu. Pochylony do przodu kształt ramy umożliwia idealne rozłożenie ciężaru opryskiwacza polowego. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać dopuszczalne obciążenia podpór i osi. Szczególny nacisk położono na nową konstrukcję ramy. Zapewnia ona wysoką stabilność nawet na zboczach i na zakrętach. Dodatkowo rama ma duży prześwit, a dzięki opcjonalnej osłonie dolnej chronione są wysokie i delikatne rośliny. Kolejny plusem jest to, że dzięki jednoczęściowej ramie bez oddzielnego zaczepu, nowy UX Super ma stosunkowo małą masę własną i dużą ładowność.

Wąski kształt zbiornika cieczy roboczej i zbiorniki czystej wody zamontowane po lewej i prawej stronie ramy zapewniają bezpieczną jazdę, szczególnie przy częściowo napełnionych zbiornikach. Kolejną ważną zaletą zbiornika z polietylenu jest jego bardzo okrągły kształt oraz wyjątkowo gładkie ścianki wewnętrzne i zewnętrzne, które sprawiają, że jego mycie jest bardzo proste. Dzięki przemyślanej geometrii można całkowicie zrezygnować z trudnych do mycia przegród.

Ponadto dla dwóch nowych UX dostępna jest belka polowa Super-L3 o szerokości roboczej 39, 40 lub 42 m. Dodatkowo dzięki punktom składania na 12, 24 i 33 m oraz opcjonalnie dostępnym przegubom redukcyjnym na wysięgniku zewnętrznym, belka polowa Super L3 zapewniać ma maksymalną elastyczność podczas pracy na niewielkich szerokościach roboczych. Dużym plusem jest również składanie z jednej strony na wysięgniku wewnętrznym w celu ominięcia przeszkód.

Warto również dodać, że nowe warianty belki polowej Super-L3 o szerokości roboczej od 39 do 42 m są seryjnie wyposażone w aktywne prowadzenie belki polowej ContourControl oraz aktywny system tłumienia drgań SwingStop.

Dwa nowe modele UX 7601 i 8601 są dostępne również z mniejszymi szerokościami roboczymi belek polowych Super-L2 i Super-L3.

Za wydajność mieszania przy dużej pojemności zbiornika odpowiadają natomiast dwie tłokowe pompy membranowe o wydajności 250 l/min (pompa robocza) i 350 l/min (pompa mieszadła). Pompy tłokowo-membranowe są samozasysające, co sprawia, że cały obieg cieczy roboczej jest bardzo prosty i składa się z krótkich odcinków. Stanowi to również niezbędną podstawę do szybkiego i dokładnego mycia. Nowa generacja pomp ma również większe średnice tłoków, dzięki czemu membrany są mniej obciążone mechanicznie. Pompy robocza i mieszająca mogą być napędzane hydraulicznie lub przez wałek przegubowy.

Poza dużą wydajnością powierzchniową, nowe modele UX Super odciążają również pracę kierowcy. Centrala obsługowa SmartCenter z kompletnym panelem sterowania jest bezpiecznie ukryta pod osłoną po lewej stronie maszyny. Tutaj znajduje się również wydajny 60-litrowy rozwadniacz. Poza całkowicie ręcznie obsługiwanym pakietem standardowym, dostępny jest prosty pakiet Comfort z terminalem Twin 3.0. Obejmuje on automatyczne wyłączanie napełniania przy napełnianiu ssącym i ciśnieniowym, autodynamiczne sterowanie mieszadłem w zależności od stanu napełnienia oraz zdalnie sterowane programy mycia. Maksymalny komfort zapewnia pakiet Comfort plus z ekranem dotykowym do obsługi maszyny z całkowicie zautomatyzowanymi procesami napełniania i mycia.

Aby przy bardzo dużych szerokościach roboczych i jednocześnie wysokich prędkościach nadal gwarantować efektywną i wystarczającą aplikację cieczy roboczej, model UX 7601 Super i UX 8601 Super można wyposażyć w opcjonalny system HighFlow+. Inteligentna regulacja pozwala na wykorzystanie obu pomp do oprysku i jednocześnie zapewnia wysoką wydajność mieszadła w celu uzyskania jednorodnej cieczy roboczej. Wszystkie elementy systemu HighFlow+ są w pełni zintegrowane z procesami mycia.