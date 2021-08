Opryskiwacz Fendt Rogator 900 w nowej odsłonie

Opryskiwacz samobieżny opryskiwacz Rogator marki Agco to konstrukcja znana na rynku już od ponad 20 lat. Obecnie maszyna ta została kompleksowo przeprojektowana i jest dostępna na wybranych rynkach pod nazwą Fendt Rogator 900.

Seria samobieżnych opryskiwaczy do nawożenia i aplikacji Fendt Rogator 900 obejmuje pięć modeli: Fendt Rogator 932, 934, 934H (High Clearance), 937 i Fendt Rogator 937H o mocy od 290 do 369 KM (216-272 kW). Model Fendt Rogator 900 ma szerokość zewnętrzną od 3,91 do 4,49 metra, w związku z czym jak zapewnia producent wyjątkowo dobrze sprawdza się w przypadku prac na dużych obszarach w Ameryce Północnej i Południowej, Australii i Europie Wschodniej. Ponadto po raz pierwszy podwozie samobieżnego pojazdu można podnieść na wysokość aż 1,93 metra. Jeśli chodzi zaś o szerokość roboczą to maszyna jest dostępna z belkami od 27 do 40 m.

Fendt Rogator 900 jest teraz dostępny w wariancie Fendt Nature Green. Jego 6-cylindrowy silnik Agco Power o poj. 8,4 l jest schowany pod taką samą maską jak w modelu Fendt 900 Vario. Zapewniać to ma wystarczającą moc do niezawodnego użytkowania. Wersja przeznaczona na rynek północnoamerykański spełnia wymogi normy emisji spalin Tier 4 Final dzięki zastosowaniu filtra utleniającego (DOC), filtra cząstek stałych (DFP) i dobrze już znanej technologii SCR (selektywna redukcja katalityczna do redukcji azotu). W wersji przeznaczonej na rynki Ameryki Południowej, Australii i Europy Wschodniej Fendt Rogator 900 spełnia wymogi normy emisji spalin Tier 3.

W przypadku zastosowań maszyny do ochrony roślin może dojść do dużego obciążenia pyłkami, co może mieć wpływ na funkcję chłodzenia. Z tego powodu silnik opryskiwaczy należących do serii Fendt Rogator 900 wyposażony jest w wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów. Przepływ powietrza sterowany jest poprzez regulację kąta natarcia poszczególnych łopatek wentylatora. Funkcja zmiany kierunku obrotów wentylatora umożliwia oczyszczenie pakietu chłodnic z zanieczyszczeń, pyłków i drobnego pyłu, a automatyczne sterowanie znacznie odciąża kierowcę.

Duży nacisk położono w nowym modelu na komfort pracy operatora. Kabina VisioPlus modelu Fendt Rogator 900, znana już z modelu Fendt 700 Vario, dzięki dużej szybie przedniej zapewnia niezakłócony widok na uprawę. Klienci firmy Fendt znają również wielofunkcyjny joystick i podłokietnik Fendt, w tym Varioterminal 10.4 z maszyn Fendt Rogator 600 i Fendt Ideal.

Opryskiwacz Fendt Rogator 900 może być opcjonalnie wyposażony również w stację meteorologiczną zamontowaną na dachu. Dane są wówczas automatycznie przekazywane do kabiny, a kierowca ma zawsze w zasięgu wzroku informację o zmieniających się warunkach.

Sama kabina zaprojektowana specjalnie pod kątem pracy ze środkami ochrony roślin posiada podwójny system filtracji oparty na filtrze z węglem aktywnym, chroniący operatora przed pyłem, aerozolami i oparami.

Ciekawą opcją mającą na celu wydłużenia okresu stosowania opryskiwacza Fendt Rogator 900 jest możliwość przestawienia z systemu ochrony roślin na system nawożenia mineralnego. Polega to na zamontowaniu odpowiedniej zabudowy do nawożenia mineralnego z talerzami wysiewającymi lub pneumatycznymi ramionami, co dwóm osobom powinno zająć 2 h.

Zbiornik nadbudowy do ochrony roślin ma pojemność od 3,4 tys. do 4,9 tys. l. Zbiornik na nawóz mineralny ma maksymalną pojemność 7 tys. l. Różne wielkości zbiorników mogą być łączone z różnymi modelami. W ten sposób maszyna może być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta.

Producent przewidział także dla opryskiwacza Fendt Rogator 900 z nadbudową do ochrony roślin różne systemy rozpylaczy. Oprócz standardowych elektrycznych korpusów rozpylaczy opcjonalnie dostępny jest Fendt OptiPulse – system rozpylaczy z modulacją szerokości impulsu (PWM) do szczególnie precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin. Dzięki systemowi Fendt OptiPulse można indywidualnie dostosować dawkę na każdym nośniku rozpylacza. Podczas jazdy na zakrętach można w ten sposób zwiększyć dawkę oprysku po zewnętrznej stronie belki i zmniejszyć ją po jej wewnętrznej stronie. Zapobiega to stosowaniu zbyt dużej lub zbyt małej ilości preparatu.

Model Fendt Rogator 900 jest dostępny na wybranych rynkach, takich jak USA, Kanada, Australia, Rosja i Ukraina. Samobieżny opryskiwacz będzie można zamawiać w Ameryce Północnej począwszy od października 2021 r., a jego dostawy rozpoczną się w maju 2022 r. W późniejszym okresie model Fendt Rogator 900 będzie dostępny również na innych rynkach.