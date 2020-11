Opóźniony siew ozimin. Na co zwrócić uwagę?

Terminy wysiewu należą do jednych z najważniejszych elementów uprawy zbóż, dlatego też optymalne terminy siewu nie powinny znacznie odbiegać od ich terminów agrotechnicznych. Niemniej jednak w tym roku, ze względu na przedłużające się, często ciągłe opady deszczu w wielu rejonach Polski wyjazd w pole był uniemożliwiony, co znacznie przesunęło termin wysiewu pszenicy ozimej sianej po kukurydzy na ziarno czy burakach.

Należy pamiętać, że pszenica należy do roślin bardzo wrażliwych na opóźnienie terminu siewu. W przypadku tej rośliny nawet kilkudniowe opóźnienie siewu może skutkować obniżeniem plonowania, wynikającym między innymi z jej niewłaściwego przygotowania do okresu zimowego. Dochodzi bowiem do skrócenia okresu wegetacji oraz słabego wykształcenia systemu korzeniowego.

Co zrobić, aby zminimalizować negatywny wpływ opóźnienia terminu siewu?

Przede wszystkim wybierajmy odmiany tolerujące opóźnienia w siewie, odporne na choroby grzybowe, co jest szczególnie ważne przy siewie pszenicy po kukurydzy. Istotną cechą odmian jest mrozoodporność, jednakże w przypadku opóźnionego siewu ta cecha odmianowa nie odgrywa aż tak dużego znaczenia, gdyż w sytuacji wystąpienia bezśnieżnej i mroźnej zimy taka pszenica i tak ma minimalne szanse na właściwe przezimowanie. W tej sytuacji straty w plonie rośliny są znaczące.

Należy również pamiętać, że rośliny o późnym terminie siewu są szczególnie narażone na wysmalające wiatry, a w okresie wiosennym na niedobory wody glebowej. Decydując się na opóźniony termin siewu należy więc zadbać o właściwe zaopatrzenie roślin w fosfor i potas. Fosfor wpłynie między innymi na rozwój systemu korzeniowego, z kolei potas – na gospodarkę wodną roślin. W okresie wiosennym należy zapewnić roślinom jak najszybsze zasilenie azotem. Nie bez znaczenia jest również ilość wysianych nasion. W przypadku siewów opóźnionych należy zastosować nieco wyższą normę wysiewu.