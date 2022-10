Czy opłaca się suszyć kukurydzę? Najnowsze kalkulacje

Na pytanie czy sprzedawać mokrą kukurydzę, czy też ją suszyć, aby uzyskać wyższą cenę za ziarno, odpowiedzi szuka wielu rolników. Niestety wysokie ceny gazu i energii w tym roku zmniejszają opłacalność suszenia kukurydzy.

Obecnie ceny mokrej kukurydzy o wilgotności 30 proc. oscylują w granicach od 750 do około 850 zł/t., natomiast za kukurydzę suchą można otrzymać ok. 1300- 1400 zł/t. Przy obecnych cenach gazu “zbicie” wilgotności z 30 proc. do odpowiedniej do przechowywania ziarna przy użyciu własnej suszarni kosztuje nawet 170-200 zł/t, a przecież wilgotność kukurydzy bardzo często jest w tym roku powyżej 30 proc.

Sytuacja wygląda mniej korzystnie, kiedy mamy zamiar skorzystać z usługi suszenia ziarna, bowiem dochodzą wówczas koszty transportu i załadunku lub/i wynajęcia suszarni oraz przechowywania.

W kalkulacji należy także uwzględnić, że po wysuszeniu tony kukurydzy o wilgotności na poziomie 30 proc. zostaje nieco ponad 810 kg kukurydzy o wilgotności 14 proc, zatem przy cenie 1300 zł za tonę suchej kukurydzy przy cenie suszenia 170 zł/t, zostaje 883 zł/t. Na pewno zatem suszenie na bieżącą sprzedaż jest na granicy opłacalności, jednak jeżeli cena suchej kukurydzy po sezonie zbiorów wzrośnie, można liczyć na dodatkowy zysk.