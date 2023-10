Opłacalność produkcji trzody chlewnej

W jaki sposób najtaniej wyprodukować kilogram mięsa, czyli na co zwrócić uwagę, by produkować ekonomicznie, o opłacalności i wpływie czynników na nią, rozmawiano na początku października w Luboniu podczas konferencji hodowców trzody chlewnej zorganizowanej przez firmę De Heus.

Wraz z szybkim wzrostem liczby ludności na świecie wzrasta również znaczenie rolnictwa, produkcji roślinnej, a także hodowli. Każdy hodowca dba o to, aby produkcja białka zwierzęcego odbywała się w optymalny i bezpieczny sposób. Ważne jest również dla samego hodowcy by była ona opłacalna. Na jej opłacalność wpływa wiele czynników.

Jakub Kowalski, który w firmie De Heus odpowiada za zakup zbóż, przedstawił zebranym jak wygląda obecnie sytuacja rynku zbóż. Na wstępie podkreślił, że pszenica w Polsce zajmuje największy areał uprawy i wynosi ok 2,5 mln ha. Polska zajmuje 15 miejsce w produkcji pszenicy na świecie, produkując ok 13,5 mln t. Produkcja światowa zaś to ok 790 mln. t. Jak podkreślił Jakub Kowalski, linia areału zasiewu jest w Polsce mniej więcej na tym samym poziomie, wzrasta natomiast sama produkcja w tomach, co świadczy o tym, że ziemia, którą uprawiają rolnicy jest wykorzystywana lepiej.

Jeśli chodzi o eksport Polska jest eksporterem netto, czyli produkuje więcej niż zużywa. W sezonie 2022/23 import w Polsce ze względu na sytuację w jakiej znalazła się Ukraina, był rekordowo wysoki. 75-80% eksportu pszenicy odbywa się drogą morską. Główne kierunki eksportowe w sezonie 2022/23 to Arabia Saudyjska, Algieria, Angola, Maroko, Nigeria, RPA, Izrael, Kenia, USA. Głównymi eksporterami na rynek polski to Czechy, Słowacja oraz Ukraina. W dalszej części swojej wypowiedzi Jakub Kowalski omówił z uczestnikami konferencji tabelę, na podstawie, której podejmowane są decyzje zakupowe.

Następnie został omówiony rynek kukurydzy. Ponad 50% eksportu kukurydzy odbywa się koleją oraz ciężarówkami. Głównymi odbiorcami polskiej kukurydzy są kraje Unii Europejskiej takie jak Niemcy Holandia, Belgia i Dania. Największymi eksporterami na rynek polski są zaś Ukraina, Litwa, Słowacja, Czechy I Węgry.

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na rynek pszenicy oraz kukurydzy jest wojna na Ukrainie i sytuacja na Morzu Czarnym. Duży wpływ na rynek ma również sytuacja ekonomiczna w Chinach która obecnie jest w recesji. Sytuacja rynkowa pszenicy oraz kukurydzy jest zależna również od zbiorów w kluczowych krajach takich jak USA, Rosja, Ukraina, Argentyna, Brazylia, Kanada, Australia, Chiny, Indie i Unia Europejska. Obecnie notowania parzenicy i kukurydzy na giełdzie MATIF mają tendencję spadkową w porównaniu do zeszłego roku.

W sezonie 2022/23 śruta sojowa na świecie została wyprodukowana ilości 369 mln. ton. Brazylia wyprodukowała 155 mln. ton, USA 116 mln ton, zaś Argentyna 25mln. tom. Sezon 2023/24 pokazuje lekką tendencję wzrostową produkcji śruty i wynosi 394 mln. ton, z czego Brazylia wyprodukowała najwięcej wśród sojowej, bo 160 mln. ton, USA 114 mln. ton, a Argentyna 45 mln. ton.

Produkcja śruty rzepakowej w sezonie 2022/23 Wyniosła 785 mln ton, zaś w sezonie 2023/24 stanowi 75 mln. ton. W Polsce produkcja wśród rzepakowej wzrosła z 3,75 mln. ton w sezonie 2022/23 na 4,15 mln. ton w sezonie 2023/24. Śruta słonecznikowa na świecie plasuje się na mniej więcej tym samym poziomie ich sezonie 2022/23 wyniosła 54,25 mln. ton, zaś w sezonie 2023/24 – 55,5 mln. ton.

Uważam, że zarówno w zbożach jaki i w surowcach białkowych powinniśmy troszkę spokoju w końcu zaznać i rynek powinien się ustabilizować – tym optymistycznym akcentem podsumował swoje wystąpienie Jakub Kowalski.

W dalszej części konferencji Bartosz Radoszewski, kierownik produktu ds. trzody chlewnej w firmie De Heus przedstawił bezpieczne alternatywy dla cynku w diecie prosiąt ich korzyści i efektywność. Przypomniał, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 26.06.2017 dotyczącą, w ramach art. 35 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pozwoleń na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających „tlenek cnku” do podawania doustnego gatunkom zwierząt służącym do produkcji żywności. Maksymalny dopuszczalny poziom cynku w paszy pełnoporcjowej to 150mg/kg.

Bartosz Radoszewski omówił również, dlaczego nie można stosować terapeutycznych dawek tlenku cynku. W opinii Komitetu Weterynaryjnych Produktów Leczniczych Europejski Agencji Leków (EMA) bilans ryzyka i korzyści dla terapeutycznego stosowania tlenku cynku jest niekorzystny, dlatego wszystkie produkty zawierające tlenek cynku powinny być wycofane głównie ze względu na potencjalne ryzyko skażenia gleby i przedostania się go do cieków wodnych. Wskutek przedostania się tlenku cynku do wód następuje zakłócenie ekosystemów wodnych, skażenie wód pitnych, toksyczność dla organizmów wodnych oraz uszkodzenie infrastruktury wodnej. Najnowsze badania dowodzą, że tlenek cynku zawarty w preparatach dla prosiąt ma negatywny wpływ na późniejsze wyniki produkcyjne. Firma De Heus oferuje preparaty bez cynku.

Jakub Kempa, przedstawiciel firmy De Heus, omówił wpływ mikroklimatu na wydajność produkcji trzody chlewnej. Zaznaczył, że nieodpowiedni mikroklimat w chlewni doprowadza do kanibalizmu świń oraz problemów oddechowych świń takich jak kaszel, APP, grypa, PRRS czy Mykoplazma. Omówił również sferę komfortu świń która zależy od wieku i wagi stanu zdrowia, podłogi: ruszt podłoga grzana/ściółka, a także prędkości powietrza i różnicy temperatur oraz wilgotności. Dużą uwagę zwrócił na przeciągi w chlewni. Prędkość powietrza dla prosiąt powinna wynosić max. 15 cm/sec., dla loch i tuczników max. 20 cm/sec. Swojej wypowiedzi przedstawił również różne typy wentylatorów i sterowników.

Lekarz weterynarii Paweł Wróbel szeroko omówił wpływ chorób na wyniki ekonomiczne produkcji prosiąt. Przedstawił objawy różnych chorób i ich skutki.

Gościnnie wystąpiły firmy Choice i Lallemand. Pierwsza z nich przedstawiła kierunki rozwojowe w genetyce i w hodowli, zaś Monika wachowiak z firmy Lallemand opowiadała, jak zadbać o dobry start prosiąt i zwiększyć naturalną odporność poprzez odpowiednie żywienie loch.