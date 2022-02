Opłacalność produkcji kukurydzy na ziarno spadła. Jak wygląda przy obecnych kosztach produkcji?

Chociaż ceny zbóż w kraju jak i na światowych giełdach w porównaniu do poprzednich lat są wysokie, to ze względu na ciągle rosnące koszty opłacalność produkcji się zmniejsza. Widać to doskonale na przykładzie kukurydzy na ziarno, w której przypadku największą rolę odgrywają koszty nawożenia i suszenia.

Wystarczy porównać kalkulacje Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Celowo porównaliśmy kalkulacje sprzed podwyżek nawozów i gazu, czyli z września zeszłego roku do kalkulacji z lutego bieżącego roku.

Różnice widać przede wszystkim w kosztach nawożenia; ten sam zestaw nawozów we wrześniu zeszłego roku kosztował 1930 zł/ha, podczas gdy na luty br. oszacowany został na 3210,11 zł/ha, zatem o prawie 1300 zł/ha więcej. O ile marginalne różnice zanotowano w przypadku usług tj. siew, zbiór czy wapnowanie, to znacznie zwiększył się koszt suszenia ziarna. O ile we wrześniu szacowano go na 1152 zł za osuszenie 8 ton ziarna o 16 proc., to przy obecnych cenach gazu byłoby to 1792 zł.

I chociaż na luty br. przychód z ziarna oszacowano na 8877,58 zł/ha przy zbiorach szacowanych na 8 t/ha, a we wrześniu było to 7716,84 zł/ha, to wynik finansowy wynosi obecnie zaledwie 1128,74 zł/ha wobec 1935,43 zł/ha we wrześniu 2021 roku.

Pamiętajmy, że kalkulacje mają charakter poglądowy i mogą się różnić w zależności od sposobu uprawy, nawożenia etc. czy w końcu metodologii. Dają jednak dość klarowny obraz tendencji, z jakimi mamy do czynienia.