Opłacalna produkcja soi w Polsce jest możliwa [video]

Stowarzyszenie Polska Soja przy współprace z firmą Agrolok Sp.zo.o. zorganizowało warsztaty polowe dotyczące uprawy soi, które odbyły się na poletkach pokazowych firmy Agrolok w Golubiu-Dobrzyniu pod koniec września.

Agrolok Sp.zo.o zaprezentował aż 21 odmian soi w czterech powtórzeniach, zaprezentowano doświadczenia herbicydowe oraz ciekawostki z dziedziny agrotechniki i zasiewów, ponadto zaprezentowano pielnik wirnikowy w pracy oraz heder z przystawką flex do zbioru soi. Prezentacje na poletkach prowadził Mariusz Kowalski, przedstawiciel firmy Agrolok, który wyróżnił 3 odmiany soli: Abaca Viscount i Magnolia.

Są to odmiany szczególnie polecane do uprawy w Polsce północnej i środkowej. Agolok poleca te odmiany ze względu na ich plonowanie, które jest na poziomie 100- 110 proc. wzorca, a dodatkową zaletą jest okres zbioru, który przypada na koniec września lub początek października, co z kolei pozwala przygotować pole do kolejnego zasiewu.

Zaprezentowana odmiana Abaca firmy Saatbau, wg. COBORU to odmiana wczesna, o wybitnym potencjale plonowania, z bardzo wysoką tolerancją na chłody oraz bardzo wysoką odopornością na wyleganie. Wysokość osadzenia najniższego strąka to średnio ok. 12 cm. To odmiana o dość wysokiej zawartość białka i tłuszczu. Odmiana, która potrzebuje na dojrzałość żniwną 129-143 dni. Norma wysiewu to [4-5js/ha] 60-70szt/m2.

Soja Viscount firmy Agroyoumis to bardzo elastyczna, odporna na suszę, uniwersalna i prosta w uprawie odmiana. Nasiona tej odmiany nadają się do wykorzystywania w przemyśle spożywczym. Odmiana Viscount jest odporna na suszę, wysokobiałkowa i grubonasienna.

Z kolei soja Magnolia firmy IGP to odmiana soi zaliczana do bardzo wczesnych i wczesnych, która została zarejestrowana w 2021 roku w Polsce. Podczas badań rejestrowych w swojej grupie wczesności osiągnęła najwyższy plon w rejonie centralnym – na poziomie 115 proc. wzorca!

Plon białka w przypadku odmiany Magnolia PZO również był najwyższy ze wszystkich rejestrowanych w tej grupie – większy o 112 kg/ha w stosunku do wzorca. Ważną cechą tej odmiany jest najwyżej osadzony najniższy strąk w tej grupie wczesności (+1 cm w stosunku do wzorca). Ponadto podczas dwóch sezonów badań rejestrowych Magnolia PZO wykazywała się wysoką odpornością na pękanie strąków.

Bardzo ważny w uprawie soi, jak podkreślił Mariusz Kowalski, jest fachowy zbiór, który pozwoli zniwelować straty z nim związane.

– My stosujemy na naszych polekach kosę pływającą, która dopasowuje się do podłoża. Kosa ta kosi wszystkie strąki na samym dole nie zostawiając strat na polu. Taki sprzęt oceniamy, że jest w stanie zebrać o 400 -500 kg nasion więcej niż zwykła kosa sztywna przy standardowym zbiorze zwykłym kombajnem – zaznaczył Mariusz Kowalski.

Poradnik dotyczący uprawy soi można zobaczyć tutaj: