Okradali własnego pracodawcę. Zwędzili z ubojni prawie 2,5 tony mięsa

Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom warmińsko-mazurskiej gminy Nidzica, którzy podejrzani są o kradzieże w ubojni, w której pracowali.

W połowie listopada 2021 r. dyżurny nidzickiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie, dotyczące kradzieży mięsa w pobliskiej ubojni. Wysłani na miejsce mundurowi potwierdzili jego treść, zatrzymując dwóch mężczyzn w wieku 46 i 55 lat, którzy zostali przyłapani przez swojego pracodawcę na gorącym uczynku. W bagażniku osobowego VW, należącego do 46-latka, odnaleziono około 130 kg wieprzowiny. Jakby tego było mało, to badanie stanu trzeźwości jego starszego kolegi wykazało, że do pracy stawił się mając ponad 2 promile alkoholu. Nieuczciwi pracownicy prosto z zakładu pracy trafili do policyjnej celi.

W toku dalszych czynności ustalono, że 46-latek przez ostatnie 2 lata regularnie okradał nidzickiego przedsiębiorcę, a w ostatnich miesiącach do przestępczego procederu postanowił dołączyć jego kolega. W sumie, od początku tej „działalności” z ubojni mogło zostać skradzione blisko 2500 kg mięsa wieprzowego. Podejrzani swoim działaniem narazili pracodawcę na straty w kwocie ponad 38 000 zł.

46-latek usłyszał łącznie 49 zarzutów kradzieży. Drugi z podejrzanych, 55-letni mieszkaniec gminy Nidzica, usłyszał 4 zarzuty kradzieży, których miał dokonać wspólnie i w porozumieniu w 46-latkiem i przyznał się do ich popełnienia. Niebawem o losie zatrzymanych zdecyduje sąd.

Za przestępstwo kradzieży kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto, 55-latek nie uniknie odpowiedzialności za podejmowanie czynności zawodowych w miejscu pracy będąc pod wpływem alkoholu.

