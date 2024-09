Ogromny spadek dochodów Viterry. Powód? Niskie ceny zbóż

Jak informuje serwis World-Grain.com, dochód netto holenderskiej firmy Viterra Ltd. m.in. zajmującej się obrotem zbożami spadły ze 141 mln dolarów w pierwszej połowie 2023 roku do 70 mln dolarów w w pierwszym półroczu tego roku.

Całkowity przychów firmy od początku roku do 30 czerwca wyniósł 22,57 mld dolarów, a więc o 22% mniej r/r, zaś zysk EBITDA spadł z 1,08 do 691 mld dolarów, co tłumaczone jest niższymi marżami brutto.

Wolumen sprzedaży podstawowych towarów, czyli pszenicy, kukurydzy, soi i śruty sojowej spadł do 62 mln ton, czyli o 3% r/r.

– Podczas gdy popyt na produkty rolne pozostaje silny, zwiększona podaż została złagodzona przez wcześniej niestabilne rynki, co spowodowało niższe ceny produktów i mniejsze marże w całej branży – wyjaśnia David Mattiske, dyrektor generalny firmy Viterra.

Viterra jest częścią szwajcarskiego konsorcjum Glencore. Obecnie holenderskie przedsiębiorstwo jest w trakcie fuzji z innym globalnym graczem na rynku obrotu zbożem – firmą Bunge.