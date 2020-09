Ograniczyć spalanie i zwiększyć uciąg ciągnika

Prace polowe idą pełną parą, warto więc przygotować ciągnik, tak aby ograniczyć jego spalanie i zwiększyć uciąg. Co istotne, pomiędzy przeniesieniem potencjału ciągnika na grunt a spalaniem istnieje dość wyraźna korelacja, zatem kilkoma zabiegami możemy osiągnąć dwie wyraźne korzyści.

Ograniczenie spalania to kwestia m.in. odpowiedniego stanu technicznego ciągnika, praca z odpowiednimi dla niego maszynami, stosowania odpowiedniej strategii pracy oraz w dużej mierze stosowania odpowiedniego ciśnienia w oponach.

Dobór maszyny i optymalne obciążenie

To jedna z najważniejszych kwestii; z reguły zapotrzebowanie narzędzia czy też maszyny, z którymi będzie pracował nasz ciągnik zawarte jest w instrukcji producenta (pamiętajmy jednak, że podawane przez producentów wartości zapotrzebowania na moc są zwykle orientacyjne i na bardzo zwięzłych glebach mogą być w rzeczywistości o wiele wyższe). To, że maszyna ma większe zapotrzebowanie na moc niż ma jej nasz ciągnik nie oznacza, że jej nie uciągnie, jednak praktycznie w każdym przypadku będzie wymagało to nadmiernego obciążenia silnika, co z kolei przełoży się na nadmierne spalanie. Ponadto często w takim przypadku może się okazać, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć optymalnej dla narzędzia prędkości roboczej, co przełoży się z kolei na np. złą jakość uprawy.

Bez względu na współpracującą z ciągnikiem maszynę warto zadbać o to, żeby ciągnik mógł osiągnąć optymalną prędkość roboczą, nie pracując na najwyższych obrotach; dobrze jest znać charakterystykę silnika; to, przy jakiej prędkości obrotowej osiąga on maksymalny moment obrotowy, ponieważ przekraczanie tej wartości powoduje nieproporcjonalnie wysoki wzrost zużycia paliwa do efektywności pracy.

Stan techniczny

Nie będziemy tutaj rozwodzić się nad wyeksploatowanymi silnikami, lecz nad tym, o co w każdej chwili, z dnia na dzień możemy zadbać. Chodzi tutaj przede wszystkim o stan filtra powietrza; ten w warunkach dużego zapylenia zapycha się bardzo szybko, zmniejszając tym samym dopływ powietrza do komory spalania. To z kolei zmniejsza efektywność spalania paliwa i może zwiększyć zużycie paliwa nawet o ok. 10 proc.

Czyśćmy lub wymieniajmy filtry powietrza, tak jak zaleca to producent, jeżeli zaś mamy do czynienia ze starszym ciągnikiem i trudno o dostęp do zaleceń producenta, kierujmy się zaleceniami wobec filtrów podobnego typu.

Zwiększmy trakcję ciągnika

Po pierwsze, w ciągnikach z napędem 4×4 powinniśmy dążyć do jak najbardziej równego rozkładu masy na przód i tył ciągnika (50/50). W tym pomogą nam oczywiście obciążniki. Kolejną kwestią jest dobranie odpowiedniego ciśnienia do pracy. Zasadniczo zalecaną wartością dla opon rolniczych jest 1,6 bara (oczywiście podczas np. pracy z ładowaczem czołowym warto je zwiększyć w przednich oponach do 1,8-2 barów), podczas gdy bardzo częstym błędem jest pompowanie opon do wartości montażowej, czyli widniejącej na oponie, a więc zazwyczaj 2,5-3,5 bara. Zbyt wysokie ciśnienie to mniejsza powierzchnia kontaktu opony z gruntem, nierównomierne naciski, zmienność trakcji, czyli większy poślizg. Z kolei zbyt niskie ciśnienie stwarza ryzyko połamania klocków i rozszczelnienia opony.

Prawidłowe ustawienie ciśnienia w oponie to optymalne naciski, równomierny kontakt z glebą, minimalne ryzyko poślizgu, a zatem minimalne straty paliwa i nacisk na glebę.

Do ustawienia optymalnego ciśnienia w oponie pomocne mogą być aplikacje, jak np. Load Calculator firmy Trelleborg, gdzie wpisując odpowiednie dane o ciągniku i maszynie towarzyszącej uzyskujemy zalecane ciśnienie w oponie.