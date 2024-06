Ograniczenie importu jaj z Ukrainy nie wystarczy, by ochronić polskich producentów 

Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski podczas konferencji prasowej w Sejmie powiedział, że ma dla rolników wiadomości. To uporządkowanie Zielonego Ładu, dopłaty do zbóż, wprowadzenie ceł na ukraińskie produkty, które zagrażają polskiemu rynkowi. – Dziś rolnicy, którzy z niepokojem patrzyli na granicę polsko-ukraińską, mogą oddychać spokojnie – powiedział wiceminister Krajewski.

Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi brał udział w konferencji prasowej ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, o której Biuro Prasowe MRiRW poinformowało 27 czerwca. Tytuł informacji prasowej Ministerstwa brzmi: “Dobre informacje dla rolników”.

– Uporządkowaliśmy Europejski Zielony Ład, wprowadziliśmy dopłaty do zboża i dziś rolnicy, którzy z niepokojem patrzyli na granicę polsko-ukraińską, mogą oddychać spokojnie. Wspólnie z Francją i innymi krajami wypracowaliśmy mechanizmy ochronne i wracają cła na te produkty, które zagrażają naszemu rynkowi. To są konkrety, to są dobre informacje dla polskich rolników – stwierdził Stefan Krajewski.

Wypowiedź wiceministra była związana między innymi z ponownym wprowadzeniem ceł na jaja z Ukrainy, w związku z przekroczeniem limitu eksportu.

Cła nie rozwiązują problemu

Optymizmu Ministerstwa Rolnictwa nie podzielają producenci drobiu i jaj. W przesłanej nam informacji prasowej pani Barbara Woźniak, pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak, prezes firmy Ovotek, stwierdza, że cła mogą przynieść chwilową ulgę, ale nie rozwiązują problemów producentów.

– Unijni i polscy urzędnicy oferują wsparcie pod postacią ceł, ale jednocześnie wprowadzają kolejne przepisy, które zmuszą unijnych producentów do poniesienia ogromnych kosztów. Oficjalnie te przepisy mają jeszcze podnieść poziom bezpieczeństwa konsumentów, lecz z drugiej strony próbują rozwiązać problem, który nie dotyczy większości jaj sprzedawanych w Polsce i UE – mówi Barbara Woźniak.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku import jaj z Ukrainy wzrósł o 755% w porównaniu do 2021 roku. Od początku 2023 roku eksport jaj z Ukrainy rośnie systematycznie w dwucyfrowym tempie, czyli o co najmniej kilkanaście procent kwartał do kwartału.

Nie wiemy, które jaja są z Ukrainy?

Unijne przepisy dotyczące produkcji jaj są bardzo restrykcyjne – np. każde jajko sprzedawane w UE musi mieć pieczątkę z 11-znakowym kodem, co zapewnia pełną identyfikowalność i bezpieczeństwo produktu. Europejscy producenci musieli ponieść koszty dostosowania się do wprowadzanych regulacji i poczynili ogromne inwestycje w bezpieczeństwo produkcji oraz dobrostan zwierząt.

Producenci z Ukrainy nie muszą stosować takich samych standardów jak rolnicy z UE: np. jaja z Ukrainy nie muszą być stemplowane, a co za tym idzie ich identyfikowalność, która jest ważna na przykład przy wykryciu bakterii salmonelli, jest znikoma.

Wolimy słaby towar, byle tani

– Co zatem decyduje o tym, że import ukraińskich jaj do Polski wzrósł aż 7 razy? Dlaczego polscy i europejscy producenci spotykali się z problemami w rozmowach handlowych z kontrahentami spoza UE? I dlaczego UE zdecydowała się przywrócić cła na ukraińskie jaja? Odpowiedź jest banalnie prosta – cena. Ona nadal czyni cuda na rynku jaj – mówi Barbara Woźniak.

Ze względu na dużo gorszą jakość produkcji, a co za tym idzie nieporównywalnie niższe koszty, ukraińscy producenci oferują jaja w cenach, z którymi rolnicy z UE nie mogą konkurować. Dotyczy to jaj świeżych, ale i proszków oraz płynów jajecznych. W obszarze przetwórstwa różnice cenowe są najbardziej widoczne – na globalnych rynkach ukraińskie proszki jajeczne są oferowane w kwotach o około 25% niższych niż sam koszt surowca potrzebnego do produkcji proszków w UE.

UE narzuca kosztowne przepisy

Komisja Europejska i polski resort rolnictwa doskonale znają te uwarunkowania. Wiedzą, jakie koszty ponieśli unijni producenci i jak wygląda produkcja na Ukrainie. Mimo tego narzucają przepisy, które próbują rozwiązać problem, który nie dotyczy większości jaj sprzedawanych w Polsce i UE.

– Nowe przepisy UE wymagają znakowania jaj bezpośrednio w miejscu ich produkcji. Ma to zwiększyć wiarygodność producentów, jednak wywraca sprawdzony przez lata proces, który zapewnia pełną identyfikowalność jaj przy znakowaniu w pierwszym zakładzie pakowania. UE pozostawia co prawda furtkę dla polskich legislatorów na wprowadzenie wyjątku od znakowania w miejscu produkcji, jednak ministerstwo rolnictwa nie chce się na to zgodzić. Argumentuje, że znakowanie w miejscu produkcji zapewni, że jaja z Ukrainy nie będą fałszowane, tj. nie będą importowane a potem stemplowane w Polsce i trafiały do obiegu jako pochodzące z naszego kraju. Brakuje jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie można wymusić na ukraińskich producentach znakowania jaj przed eksportem do UE, co wydaje się bardziej logiczne niż rewolucjonizowanie procesu produkcji w Polsce. Dodajmy, procesu, który jest od wielu lat kontrolowany przez służby weterynaryjne oraz sanitarne i po prostu działa – pisze pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak.

Ograniczenie importu nie rozwiąże problemu

Polscy producenci jaj stają przed szeregiem wyzwań, oraz funkcjonują na mocno niestabilnym rynku. Ograniczenie importu z Ukrainy mogą przynieść krótkoterminową ulgę, ale nie rozwiązuje systemowych problemów branży. Niepewność buduje także niezrozumiała dychotomia w działaniach urzędników – z jednej strony podejmują działania względem relacji handlowych z Ukrainą, a z drugiej chcą wymusić zmiany, które wywrócą dobrze działający system produkcyjny. Jak w takich warunkach budować strategiczną przewagę tak kluczowego sektora dla polskiej gospodarki? Jak pracodawcy zapewniający tysiące miejsc pracy w całym kraju mają planować swój biznes? Z takimi pytaniami musi się w tej chwili borykać sektor produkcji jaj.

Artykuł napisany na podstawie informacji prasowej: Fermy Drobiu Woźniak