Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze – wierność tradycji i wyzwania przyszłości

Od soboty na Jasnej Górze trwają Ogólnopolskie Dożynki pod hasłem „Do Maryi we Wspólnocie Kościoła”, połączone z Ogólnopolską Pielgrzymką Rolników. W niedzielę o godz. 11 w Bazylice Jasnogórskiej odprawiona zostanie Msza Święta z błogosławieństwem wieńców żniwnych.

XXXIII Krajowa Wystawa Rolnicza

Uroczystości dożynkowe w sobotę koncentrowały się wokół Krajowej Wystawie Rolniczej organizowanej przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W ramach wystawy odbyły się wojewódzkie konkursy – m.in. na najlepszą agroturystykę, na najlepsze gospodarstwo ekologiczne czy też bezpieczne gospodarstwo rolne.

XXXIII edycję Krajowej Wystawy Rolniczej otworzył minister rolnictwa Czesław Siekierski, który podkreślił wiodącą w gospodarce rolę rolników – producentów żywności. Jednocześnie zwrócił uwagę na trudności, z jakimi mierzy się ten sektor: uzależnienie rolnictwa od warunków klimatycznych, od sytuacji na światowych rynkach rolnych, konkurencyjności, stabilności i opłacalności.

Konferencja NSZZ RI Solidarność

Dożynki stały się okazją do zorganizowania przez NSZZ RI Solidarność konferencji „Oczekiwania środowisk rolniczych w obliczu polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 roku”.

Minister Siekierski przypomniał, że 1 stycznia 2025 r. Polska obejmie półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Powiedział, że ten czas będzie wykorzystany na przegląd Zielonego Ładu, oraz będą prowadzone prace mające na celu wspieranie konkurencyjności i poprawę odporności rolnictwa UE, w tym w szczególności wzmocnienie pozycji europejskich rolników.

W niedzielę Msza Święta w Bazylice

Centralnym punktem Jasnogórskich Dożynek będzie niedzielna Eucharystia, odprawiana o godz. 11, której będzie przewodniczyć i homilię wygłosi ks. bp Jan Wątroba z Rzeszowa. W uroczystościach weźmie udział prezydent RP Andrzej Duda.

– Każdego roku Ogólnopolskie Dożynki na Jasnej Górze gromadzą tysiące rolników, którzy od lat 80. przybywają, aby podziękować Panu Bogu za plony, podziękować Matce Najświętszej za Jej opiekę. Przychodzimy już z koroną dożynkową, a więc z wieńcem uplecionym z tegorocznych zbóż, z tego, co ziemia nam dała, co praca rolnika wydała. Pragniemy we wspólnocie dziękować i prosić, bo wspólnota nas jednoczy i wzmacnia naszą modlitwę – mówi rzecznik Jasnej Góry o. Michał Bortnik.

Pierwsze dożynki na Jasnej Górze odbyły się 5 września 1982 r. Odbywają się co rok, w pierwszy weekend września.

Materiał powstał na podstawie: MRiRW; Częstochowa Nasze Miasto; Radio Jasna Góra; Radio Maryja.