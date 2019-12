Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”

Niedocenione mięso, uważane często za mięso trzeciej kategorii, które przeciętny konsument odbiera za średniej jakości produkt, który dodatkowo jest tłusty. Mowa o wieprzowinie, która finalnie mimo wielu zastrzeżeń, jest częstą pozycją w daniach serwowanych na polskich stołach. Tradycyjny obiad ze schabowym w dalszym ciągu zaskarbia sobie serca rodzimych konsumentów, ale także tych z różnych stron świata. Wysokiej klasy wieprzowina to źródło pełnowartościowych protein oraz dobrego smaku.

Wieprzowina czarno na białym.

Niedocenione mięso w menu polskich konsumentów

Na początek warto rozwiązać jeden z powszechniejszych mitów, które od lat krążą po orbicie menu serwowanego na stołach odbiorców. Otóż, czy wieprzowina naprawdę jest aż tak tłusta? Nie, takie stwierdzenie jest przede wszystkim niesprawiedliwe. Warto wspomnieć, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat znacznie uległy zmianie zasady hodowli. – Mięso to zostało odchudzone. Co więcej, krzyżówki konkretnych ras, ścisłe przestrzeganie zasad żywienia oraz genetyczny dobór zwierząt sprawiły, że dziś nie musimy już rezygnować z wieprzowiny. Warto sięgać szczególnie po te najmniej kaloryczne części, czyli schab, polędwicę i szynkę. Jeżeli jednak dbamy do linię z pewnością powinniśmy zrezygnować z podrobów oraz boczku. Kolejna sprawa to przyrządzanie wspomnianego mięsa. Smażenie kotleta w panierce i na głębokim tłuszczu to opcja, która z pewnością nie jest zdrowym rozwiązaniem – tłumaczy Stanisław Dziewoński, właściciel Przetwórni Mięsa Stanisław Dziewoński z siedzibą w Skawinie.

Wieprzowina uboga w substancje odżywcze?

Kolejny stereotyp na temat mięsa wieprzowego to przeświadczenie, że jest ono ubogie w substancje odżywcze. Wieprzowina wcale nie odbiega jakością od innych rodzajów mięs, które szczycą się zdecydowanie lepszą reputacją. Co ciekawe, to właśnie ona najrzadziej wywołuje uczulenia pokarmowe. – Mięso to jest uznawane za wartościowy produkt ze względu na obecność białek o wysokiej wartości biologicznej. Dopiero, jeżeli nasz posiłek uzupełnimy w tłuste dodatki mogą doprowadzić do tego, że stanie się ona ciężkostrawna. Nie warto również przypalać mięsa! – dodaje producent wysokiej klasy wieprzowiny oraz wołowiny.

To właśnie dobrej jakości wieprzowina bogata jest w witaminy z grupy B (dokładniej rzecz ujmując mowa o tiaminie, czyli witaminie B1 oraz B6), która tak istotnie wpływają na działanie układu nerwowego. – Wieprzowina posiada znacznie większą ilość witaminy B1 niż mięso drobiowe a także wołowe razem wzięte. Ponadto spożywając to mięso dostarczymy organizmowi cynk oraz witaminę E – dodaje S. Dziewoński. Ilość cholesterolu jest porównywalna z jego zawartością w mięsie wołowym czy kurczaku, a ten ostatni jednoznacznie kojarzy się z lekką i zdrową kuchnią.

Wieprzowina posiada również znaczną ilość żelaza, tak ważnego składnika, który niezbędny jest aktywnym fizycznie kobietom. Pod tym względem mięso to przewyższa wszelkiej maści drób. Co więcej, tłuszcz wieprzowy to w dużej mierze kwas oleinowy. – Muszę dodać, iż tłuszcz zawarty w wieprzowinie zbudowany jest w ogromnej mierze z kwasów jednonienasyconych, czyli kwasu oleinowego. Ten ostatni jest głównym składnikiem…oliwy z oliwek – informuje właściciel zakładu.

Wysokiej klasy mięso dla dorosłych i dzieci!

Warto pamiętać, że wieprzowina wieprzowinie nie równa! Jako, że mięso to nie jest zaliczane do tych tańszych, warto postawić na produkt zdecydowanie lepszej jakości, a nieco droższy. – Naszym odbiorcom proponujemy mięso czerwone: wieprzowe i wołowe. Rozbieramy wyłączenie najwyższej klasy polskie półtusze. Działamy z polskim produktem wspierając tym samym naszą rodzimą branżę mięsną – mówi właściciel przedsiębiorstwa ze Skawiny.

Mięso laureata Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, oprócz certyfikatu jakości produktu „Doceń polskie” a także tytułu TOP PRODUKT zaskarbiło sobie także serca szkół i przedszkoli. – Bardzo nam zależy, aby przyszłe pokolenia spożywały produkty tylko najlepszej jakości, jak najmniej przetworzone. W tym celu regularnie współpracujemy z placówkami szkolnymi i przedszkolami dostarczając im nasze mięso. Regularnie otrzymujemy informacje zwrotne na ten temat. Przedstawiciele placówek są zadowoleni z naszych produktów. Co więcej, są także firmy w Polsce, które bardzo cenią sobie mięso z zakładu Dziewoński – dodaje na koniec S. Dziewoński.

Doskonały produkt na każdą okazję

Pieczeń, klasyczne mielone czy kotlety schabowe to tylko namiastka dań, które możemy przygotować z wieprzowiny. Nawet w starych książkach kucharskich znajdują się przepisy, które wykorzystują nawet najmniejszy skrawek tego mięsa, w tym „piątą ćwiartkę”, czyli podroby. Warto więc pamiętać, że mięso wieprzowe nie jest aż tak straszne jak je malują. Należy poświęcić mu nieco więcej uwagi w trakcie zakupów a także podczas przygotowania. Z pewnością odwdzięczy się ono wszystkim tym co najlepsze, a mianowicie bardzo dobrym smakiem kruchego mięsa, jak i właściwościami odżywczymi.

Autor tekstu: Magdalena Matusik/Adventure Media

Zdjęcia: program „Doceń polskie”