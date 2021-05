Ogłoszenia “sprzedam działkę pod KRUS” coraz popularniejsze w Internecie

“Sprzedam działkę. Idealna pod KRUS”, “wydzierżawię działkę do ubezpieczenia w KRUS”, “działka do uprawy lub pod KRUS”. To tylko niektóre tytuły, jakie udało nam się znaleźć na jednym z serwisów ogłoszeniowych.

Skąd popularność tego typu ogłoszeń? Jak podaje portal money.pl, wszystko to za sprawą Polskiego Ładu, który dla wielu przedsiębiorców będzie skutkował znacznym zwiększeniem obciążeń podatkowych, z których bodaj najbardziej sztandarowym pomysłem jest likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy chcący ubezpieczyć się w KRUS-ie mogą być jednak zawiedzeni; po pierwsze możliwość prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej możliwa jest dopiero po 3 latach ubezpieczenia. Ponadto ubezpieczenia w KRUS nie można łączyć z etatem. Poza tym dochodzi jeszcze limit podatku dochodowego z pozarolniczej działalności gospodarczej wynoszący 3540 zł rocznie.

Zatem dogłębna analiza przepisów z pewnością wielu wybije z głowy “działki pod KRUS”

