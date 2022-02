Oferta nowych odmian hodowli Rapool na nadchodzący sezon

Firma Rapool przygotowała na nadchodzący sezon trzy nowe odmiany rzepaku: Jurek, Crocant i Beatrix. Jak plonują i jakie są ich cechy charakterystyczne?

JUREK F1

nowy genetycznie mieszaniec efektywnie wykorzystujący zastosowany azot

wysoko plonuje w warunkach ograniczonej podaży azotu

odporność na choroby: wirusowe – gen TuYV oraz grzybowe – gen RLM7

średni plon w badaniach rejestrowych 51,8 dt/ha

duży wigor początkowy i wysoka zdrowotność

Jurek F1 to nowa propozycja odmiany mieszańcowej efektywnie wykorzystującej zastosowany wiosną azot. Na stanowiskach o uregulowanym odczynie i co najmniej średnich zasobnościach w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu. Odmiana o wysokiej zdrowotności. Łączy dwie kluczowe odporności na choroby grzybowe i wirusowe. Posiada gen RLM7, który zabezpiecza przed Phomą oraz gen TuYV zabezpieczający przed wirusem żółtaczki rzepy. Adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko plonuje zarówno na stanowiskach słabszych oraz dobrych. Radzi sobie z różnymi warunkami atmosferycznymi, wyróżnia ją wysoki wigor w okresie jesiennym. Doskonale sprawdza się w opóźnionych terminach siewu. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką zawartością oleju w nasionach. Wcześnie zakwita i średniowcześnie dojrzewa.

CROCANT F1

odmiana o podwyższonej odporność na najczęściej występujące rasy kiły kapusty

posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

wysoka tolerancja polowa na suchą zgniliznę kapustnych i wertycyliozę

odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion

Crocant F1 to najnowszy mieszaniec z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. Charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu na początku wegetacji. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę i „programuje” podstawy pod przyszły plon. Silny, głęboki system korzeniowy sprawia, że jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody. Posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Wysoko plonowała w doświadczeniach rejestrowych. Średni plon względny w latach 2020-2021 – 107 proc. wzorca (49,1 dt/ha). Średniowczesna w kwitnieniu i plonowaniu.

BEATRIX CL

idealna odmiana na polach z wysoką presją samosiewów rzepaku i rzepakochwastów

szybki rozwój jesienny, sprawdza się w opóźnionych siewach

wysoka tolerancja na suszę

kombinacja odporności – geny CL,TuYV, RLM7, niepękająca i nieosypująca się (pod shatter resistance)

Beatrix CL to nowy mieszaniec dla plantatorów uprawiających rzepak ozimy w technologii Clearfield. Odmiana mieszańcowa wyhodowana w tradycyjny sposób, posiada gen odporności na substancję czynną imazamoks, zawartą w herbicydach Clearavis i Cleravo. Beatrix CL wyróżnia się wysoką zdrowotnością, która wynika z obecności genów RLM7 i TuYV. Charakteryzuje się dynamicznym rozwojem w okresie jesiennym. Może być wysiewana w opóźnionych terminach. Odmiana dostosowana do warunków klimatu kontynentalnego – posiada dobrą zimotrwałość oraz wysoką tolerancję na okresowe susze. Odmianę wyróżnia bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion (pod shatter resistance). W badaniach na Słowacji uzyskała w 2020 r. średni plon względny na poziomie 109 proc. wzorca. W Czechach najlepszy mieszaniec w doświadczeniach w segmencie Clearfield. Wczesna w kwitnieniu i średniowczesna w dojrzewaniu.

