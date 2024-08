Oferta KOWR dla ambitnych: 139 ha gruntów, dwór i budynki gospodarcze za prawie 10 mln zł

KOWR wystawił do sprzedaży majątek, na który składa się prawie 138,7931 ha klasy przeważnie III i IV, budynki gospodarcze i dwór „Ferdynandowo”. Budynki nie nadają się do użytkowania a zabytkowy dwór wymaga remontu pod nadzorem konserwatora. Cena to 9 691 200,00 zł.

117 hektarów klasy III i IV

Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wygląda zachęcająco – na sprzedaż wystawiona jest nieruchomość rolna zabudowana położona w obrębie Topola gm. Łobżenica, pow. pilski, w skład której wchodzą:

– grunty orne RIIIb – 10,5200 ha, RIVa – 78,5046 ha, RIVb – 28,4508 ha, RV-8,8362 ha

– grunty orne zabudowane Br-RIVa – 6,3212 ha,

– pastwiska PsIV – 3,0222 ha,

– lasy LsV – 0,5814 ha, – nieużytki N- 2,5567 ha,

Paszarnia, chlewnia, a nawet kuźnia

Na nieruchomości znajdują się też budynki gospodarcze:

– magazyn nawozów, silos dwukomorowy, zbiornik paliw, stodoła, obora, obora jałownik, stajnia, szopa na maszyny, budynek hydroforni, budynek z wagą nawozową, portiernia przy fermie, budynek smarów i olejów, pomieszczenie socjalne-szatnia, budynek administracyjny.

Oprócz tego są budynki, które KOWR podaje w “koncie pozabilansowym”:

– paszarnia, kuźnia, wychowalnia knurów, chlewnia dla macior, chlewnia, budynek wychowu knurów (na innej działce), garaże segmentowe, 3 budynki gospodarcze (jeden przy dworku).

Wymienione budynki i budowle są wycenione na 1 566 000 zł, natomiast wartość “składników wpisanych do rejestru zabytków” to 76 tys. zł.

Działka płaska, z dostępem do drogi publicznej

KOWR podaje opis nieruchomości wycenionej na blisko 10 mln zł:

– Nieruchomość stanowi samodzielny obiekt rolny zabudowany wraz z gruntami rolnymi. Grunty zostały przejęte z umowy dzierżawy w IV kw. 2023. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Kształt działek wielokątny, regularny, teren płaski oraz w części pagórkowaty. W najbliższym otoczeniu znajdują się użytki rolne, leśne oraz zabudowania siedliskowe wsi – czytamy w opisie.

Budynki do remontu lub wyburzenia

Ten sielski obrazek niestety burzy się, gdy czytamy dalej:

– Aktualnie budynki gospodarskie nie spełniają wymagań w zakresie chowu bydła i innych zwierząt inwentarskich, brak w nich wyposażenia. Budynki były latach wcześniejszych częściowo użytkowane na cele magazynowe. Widoczny jest brak generalnych remontów od około 30-40 lat. Większość budynków i budowli wymaga znacznych nakładów remontowych na doprowadzenie ich do stanu użyteczności lub zostały przeznaczone do likwidacji – informuje KOWR.

Remont dworu pod nadzorem

Chętny do nabycia nieruchomości musi liczyć się z koniecznością stałej “współpracy” z konserwatorem zabytków, ponieważ w pakiecie z gruntami rolnymi jest dwór z 1913 r. znany jako Dwór Ferdynandowo, wpisany do rejestru zabytków. Niestety, jego stan też nie jest najlepszy:

– Dwór jest obiektem murowanym z cegły i otynkowanym. Wzniesiony na planie prostokąta, parterowy nakryty dachem dwuspadowym z naczółkami i oknami powiekowymi, pokryty dachówką karpiówką. W elewacji frontowej asymetryczny kolumnowy podcień. W obiekcie zachowana stolarka okienna i drzwiowa obecnie zabita płytami OSB oraz prosta drewniana korytarzem. Obiekt nieużytkowany od ponad 10 lat, jego stan techniczny ulega pogorszeniu – informuje KOWR.

Kupno dworu jest obwarowane koniecznością niezwłocznego przystąpienia do remontu. Podczas remontu należy BEZWZGLĘDNIE ZACHOWAĆ jego historyczną architekturę. Oznacza to np. wymóg zachowania bądź przywrócenia historycznej stolarki okiennej, oraz drzew otaczających park. Oczywiście wszystkie prace remontowe musi nadzorować konserwator zabytków.

KOWR z prawem pierwokupu

Kolejnym ograniczeniem jest prawo pierwokupu przysługujące KOWR, gdyby nowy właściciel chciał sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od kupienia jej. W dodatku Oddział Terenowy KOWR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.

Kiedy przetarg?

Nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegóły: KOWR Ferdynandowo