Odżywienie roślin a ich podatność na choroby i szkodniki

Dostające się na powierzchnię korzeni czy liści, zarodniki grzybów kiełkują pod wpływem wydzielin roślinnych, których skład chemiczny w znacznym stopniu uzależniony jest od stanu odżywienia roślin, w tym przede wszystkim potasem i azotem.

Przy nadmiernym odżywieniu azotem dochodzi do zwiększenia zawartości w roślinie niskocząsteczkowych związków azotu, przy niedoborze głównych makro- i mikroelementów. Występujący w roślinach niedobór potasu objawia się między innymi nagromadzeniem w liściach znacznych ilości cukrów niskocząsteczkowych, aminokwasów oraz amidów, które stanowią idealne pożywienie dla grzybów. Aby doszło do ataku patogena musi on wykiełkować i wytworzyć grzybnię.

W celu ograniczenia ataków ze strony patogenów grzybowych niezbędna jest odpowiednia zawartość w roślinie wapnia i boru, które są składnikami blaszki środkowej, a dodatkowo pierwiastki te wpływają na ograniczenie aktywności wydzielanych przez grzyba enzymów celulolitycznych, co w znacznym stopniu zmniejsza infekcję rośliny. Z kolei bor wpływając na produkcję związków fenolowych, które ograniczają wzrost grzybni, redukuje namnażanie się patogena grzybowego.

W przypadku ataków ze strony pasożytów, na przykład bakteryjnych, prowadzących między innymi do wystąpienia plamistości liści, porażenie rośliny zależy od jej odżywienia potasem i wapniem i zwiększa się wraz ze stopniem niedożywienia rośliny tymi pierwiastkami. W tym przypadku pasożyty atakują roślinę poprzez aparaty szparkowe, a następnie rozprzestrzeniają się w apoplaście. Z kolei pasożyty, które wywołują zgniliznę korzeni, bardzo często atakują roślinę, przy niedoborze boru, w efekcie którego na roślinie pojawiają się rany, przez które pasożyty wnikają do wnętrza.

Natomiast w przypadku szkodników, nie stwierdza się tak wyraźnego wpływu odżywienia roślin makro- czy mikroskładnikami na ich ataki. W tym wypadku najbardziej narażone są rośliny młode, które charakteryzują się słabo wykształconymi tkankami okrywającymi.