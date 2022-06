Odszkodowania za wywłaszczenia pod inwestycje publiczne będą wyższe

– Rząd chce zmienić sposób określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe. Odszkodowanie zostanie w każdym przypadku powiązane z wartością rynkową nieruchomości – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

– Do odszkodowania dodawany będzie także bonus pieniężny, stanowiący zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych – dotychczas nie refundowanych – dodaje KPRM.

W komunikacie Kancelarii czytamy, że do tej pory przepisy były niekorzystne dla wywłaszczanych, bowiem nie uwzględniały m.in. wartości rynkowej nieruchomości.

Do najważniejszych zmian przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy należą m.in.:

powiązanie odszkodowania za wywłaszczenia z wartością rynkową nieruchomości,

dodatek w postaci minimum 10 proc. wartości nieruchomości, a w przypadku lokali mieszkalnych i wartości budynków dodatek w wysokości 20 proc.,

dodatek będzie zryczałtowanym ekwiwalentem kosztów prawnych, przeprowadzki itd.,

Ponadto wywłaszczanym będzie przysługiwało roszczenie do sądu cywilnego, jeżeli wartość odszkodowania nie pokryje ich strat, czyli np. przedsiębiorstwom, dla których odszkodowanie okaże się nierekompensującym. Jeżeli zaś wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, przysługiwać będzie zwiększenie odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (może to być nawet 100 proc. wzrost wysokości odszkodowania), zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: KPRM