Odstrzał jeleni i dzików to nie “krwawa zabawa” myśliwych, lecz ochrona upraw rolnych

Myśliwi nie zabijają dla zabawy. Ilość sztuk zwierząt przewidzianych do odstrzału sanitarnego jest wyznaczona przez wojewodów. Jednak przede wszystkim odstrzał sanitarny to ochrona upraw rolnych i leśnych przed wzrastającą lawinowo liczbą chronionych zwierząt.

Kontrowersyjny artykuł

Onet opublikował 31 lipca br. artykuł pt. „Masakra w polskim lesie. Dziennie ginie 600 dzików i 300 jeleni”, w którym swobodnie podparto się wpisem wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożały na platformie X z 29 lipca. W niepodpisanym przez nikogo artykule stwierdzono, że „najnowsze statystyki przedstawione przez wiceministra ujawniają niepokojącą rzeczywistość polowań w Polsce”.

Artykuł Onetu to temat na osobną analizę, jednak można tu krótko wspomnieć, że padają tam takie teksty, jak „człowiek, a nie dzikie zwierzęta, jest głównym roznosicielem ASF”, polowania na jelenie odbywają się głównie dla trofeów, „skala odstrzału dzikich zwierząt oraz lista gatunków łownych powinny zostać znacząco ograniczone”.

Oburzenie na wiceministra Dorożałę

Anonimowy autor artykułu poprzestał na wklejeniu screena wpisu wiceministra, jednak Instytut Analiz Środowiskowych odebrał całość jako wypowiedź Mikołaja Dorożały i zaprotestował przeciwko niemu w oświadczeniu opublikowanym również na platformie X 10 sierpnia.

– Z ogromnym zaskoczeniem odebraliśmy słowa wiceministra klimatu i środowiska, który nadzorując Polski Związek Łowiecki równocześnie stara się dyskredytować zrzeszonych w nim myśliwych. Wypowiedź Mikołaja Dorożały, przywołana w artykule (ww. – red.) pomija kluczowe informacje, przez co wprowadza opinię publiczną w błąd – stwierdza dr Miłosz Kościelniak-Marszał, przewodniczący Rady Fundacji Instytut Analiz Środowiskowych.

Odstrzał sanitarny zarządzają wojewodowie

Faktem jest, że wzrasta liczba odstrzeliwanych jeleni i dzików. Dzieje się to jednak zgodnie z planem łowieckim, a kwoty dodatkowego odstrzału sanitarnego są narzucone przez wojewodów.

– To, co zostało przedstawione jako „krwawa zabawa” stanowi więc realizację obowiązków ustawowych i rozporządzeń organów państwa. Intensywny odstrzał wynika jednak przede wszystkim z konieczności ochrony upraw rolnych i leśnych, które są narażone na szkody wyrządzane przez dzikich zwierząt – podkreśla Instytut Analiz Środowiskowych.

Odstrzał nie zmienia faktu, że “mimo dużych liczb, którymi próbuje szokować minister” populacje dzików i jeleni – zwierząt niszczących uprawy rolne – z roku na rok rosną dynamicznie.

Im więcej kukurydzy, tym więcej dzikich zwierząt

– Dynamiczny wzrost wielkości populacji zwierzyny grubej w Polsce wynika z łatwej dostępności atrakcyjnej i wysokoenergetycznej karmy, takiej jak powszechnie uprawiana kukurydza. To z kolei przenosi się na zwiększony poziom strat wyrządzanych w uprawach rolnych i leśnych – czytamy w oświadczeniu Instytutu.

Albo my mamy jedzenie, albo zwierzęta

Należy jednak pamiętać, że to, co dla zwierząt jest karmą, jest również pożywieniem dla ludzi. Jeśli chcemy mieć w Polsce stosunkowo tanią żywność, nie można dopuścić do swobodnego wzrostu populacji dzikich zwierząt.

– Musimy pogodzić się z tym, że liczbę dzikich zwierząt trzeba utrzymywać na poziomie, który zapewni akceptowalny poziom strat w uprawach oraz znośny poziom odszkodowań, które z tego tytułu wypłacają rolnikom, z własnych kieszeni, myśliwi. W roku łowieckim 2018/19 było to 62 mln złotych, w roku łowieckim 2019/20 – 91 mln złotych, a w roku łowieckim 2020/21 już 99 mln złotych – informuje Instytut.

Jelenie niszczą lasy i zagrażają sarnom

Wzrost populacji jeleni to straty nie tylko w uprawach, ale również w drzewostanie leśnym, liczone w milionach złotych. Młody las na którym intensywnie żerują jelenie lub sarny nie wyrośnie na piękny starodrzew. Wbrew propagandzie ekologów swobodny wzrost populacji jednego gatunku nie jest też dobry dla różnorodności biologicznej – dowodem jest sytuacja w Słowińskim Parku Narodowym, w którym z powodu wzrostu liczby jeleni niemal całkowicie zniknęły sarny.

Dziki zagrażają ludziom

Niekontrolowanie rosnąca populacja zwierząt może też zagrażać ludziom – w wielu miastach dziki, których roczny przyrost populacji wynosi 300%, są już stałym zjawiskiem, a jakie są tego konsekwencje, przekonał się wojewoda małopolski:

– O konsekwencjach ograniczania aktywności myśliwych miał się okazję przekonać nie tak dawno wojewoda małopolski, który został sądownie zobowiązany do wypłaty odszkodowania mężczyźnie, który na ulicach Krakowa został poważnie poturbowany przez odyńca – informuje Instytut Analiz Środowiskowych.

Zagęszczenie gatunku to zagrożenie chorobami zakaźnymi

Nadmierna gęstość danego gatunku to również szerzenie się chorób zakaźnych – podkreśla dr Kościelniak-Marszał.

– Dla każdego, kto uważał na lekcjach biologii, nie jest też tajemnicą, że nadmierna gęstość danego gatunku prowadzi do szerzenia się chorób zakaźnych. Z taką sytuacją mamy w kraju do czynienia od ponad 10 lat, odkąd stada dzików i świń są dziesiątkowane przez afrykański pomór świń (ASF). Nawet jeśli odstrzał dzików nie stanowi najskuteczniejszej metody zwalczania tej choroby, to wobec braku rozwiązań alternatywnych właśnie konsekwentne rozrzedzanie populacji (która jest potencjalnym wektorem wirusa) stanowi kluczowy czynnik ograniczający zagrożenie dla trzody chlewnej – stwierdza dr Kościelniak-Marszał.

To Ministerstwo Klimatu i Środowiska planuje odstrzał zwierząt

Na koniec listu przewodniczący Instytutu przypomina, że myśliwi zabijają dokładnie taką ilość zwierząt, jaka jest przewidziana w planach łowieckich, opracowywanych przez Lasy Państwowe i marszałków województw, które w tym zakresie podlegają właśnie wiceministrowi Mikołajowi Dorożale.