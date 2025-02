Odmiany zbóż jarych, ozimych oraz rzepaku wpisane na LOZ w 2025 roku z podziałem na województwa

Listy Odmian Zalecanych to cenne drogowskazy dla rolnika przy doborze odmian, ponieważ zostały sprawdzone w lokalnych warunkach danego województwa.

To często różne technologie uprawy i szerokie wykorzystanie postępu odmianowego, nie tylko wpisanego do Krajowego Rejestru, ale także pochodzącego z CCA, czyli Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych.

Dlatego od analizy LOZ do uprawy na dany rok dla danego województwa warto rozpoczynać poszukiwanie tej jedynej, najlepszej odmiany. Choć warto pamiętać, że odmiana jest tylko obietnicą potencjału, a cała reszta wydobycia tego potencjału to zadanie rolnika.

Jak powstają Listy odmian Zalecanych

Listy Odmian Zalecanych tworzone są na podstawie wyników doświadczeń realizowanych w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) prowadzonego i koordynowanego przez COBORU we współpracy z podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu biologicznego do rolnictwa na obszarze danego województwa.

Ostateczne decyzje omawiane są i wypracowywane na posiedzeniach wojewódzkich zespołów PDO odbywających się zwykle w styczniu. Podczas tych spotkań ustalany jest ostateczny skład List Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze danego województwa na dany rok. Warunkiem utworzenia LOZ danego gatunku jest coroczne prowadzenie na terenie danego województwa lub regionu odpowiedniego zakresu badań i doświadczeń PDO oraz ich odpowiednie opracowywanie i upowszechnianie.

Dla rolnika odmiany wpisane na LOZ są swego rodzaju „pewniakami”, które ktoś po sąsiedzku w jego województwie dokładnie zbadał w doświadczeniach polowych, a następnie zestawił i udostępnił uzyskane wyniki. Dzięki temu rolnik na stronie internetowej COBORU może zapoznać się z wynikami z najbliższej miejscu zamieszkania Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian.

Coraz większy wybór w jęczmieniu

W bieżącym roku na Listach Odmian Zalecanych znalazło się wiele odmian jęczmienia zarówno jarego, jak i ozimego.

Odmianą pastewną jęczmienia jarego wpisaną na LOZ aż w 7 województwach jest Masimo z Poznańskiej Hodowli Roślin o wysokim potencjale plonowania, co zostało potwierdzone w badaniach także w latach suchych. Ponadto wyróżnia się wysoką zawartością białka w ziarnie, znacznie powyżej wzorca. Kolejne odmiany KWS Premis i Kakadu zostały wpisane na LOZ odpowiednio w sześciu i pięciu województwach.

Coraz częściej rolnicy decydują się także na uprawę jęczmienia ozimego, co potwierdzają statystyki i analizując dane ARiMR na podstawie wniosków składanych o przyznanie płatności bezpośrednich w 2022 r. powierzchnia zasiewów stanowiła ponad 305 tys. ha, w 2023 r. było to 356 tys. ha, zaś w roku 2024 – 422 tys. ha obsiano jęczmieniem ozimym.

Pojawia się on coraz częściej w strukturze zasiewów w północno – wschodniej Polsce, gdzie wcześniej rolnicy byli nieco zrażeni do jego uprawy głównie z powodu problemów z przezimowaniem. Choć często bywało tak, że jak nawet przezimował to z reguły słabo plonował. Brak srogich zim i postęp odmianowy sprawił, że jęczmień ozimy sam się obronił.

W 2025 r. w Krajowym Rejestrze znajdziemy 52 odmiany jęczmienia ozimego, większość z nich pochodzi z hodowli zagranicznych. Dominują odmiany wielorzędowe pastewne. Na LOZ w bieżącym roku w większości województw wpisano po kilka odmian rekomendowanych do uprawy. Aż w 10 województwach króluje nowa wielorzędowa odmiana paszowa Teuto z DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce w 2022 r. wyróżnia się wysoką zimotrwałością 4,5 w skali 9o oraz bardzo dobrą odpornością na choroby.

Sprawdziła się w doświadczeniach PDO w większości województw, ponieważ można ja uprawiać na glebach średniej jakości, jak i na lepszych. Ponadto sprawdziła się zarówno przy średnio intensywnej, jak i przy intensywnej technologii uprawy.

Na LOZ w ośmiu województwach znalazła się odmiana Julia, tuż za nią jest RGT Mela, wyróżniająca się bardzo wysokim plonowaniem osiąganym na różnych stanowiskach i w różnych warunkach na terenie całego kraju. RGT Mela to także ziarno o wysokim MTZ ok. 49 g, wysokie wyrównanie i dobra gęstość.

Odmiany zbóż jarych, ozimych i rzepaku wpisane na LOZ w 2025 z podziałem na województwa

DOLNOŚLĄSKIE Jęczmień jary KWS Premis, Lexy, Masimo Pszenica jara Stachus Pszenżyto jare Toristo Jęczmień ozimy Julia, RGT Mela, SU Hetti, Teuto Pszenica ozima Bulldozer, Chevignon, LG Mondial, RGT Technik Pszenżyto ozime Trias, Tributo Żyto ozime Astranos, KWS Identor, KWS Pulsor, SU Perspectiv Rzepak ozimy Bachus, Crocant, Derrick, KWS Lauros, LG Apollonia, LG Arnold, LG Auckland KUJAWSKO – POMORSKIE Jęczmień jary Kakadu, KWS Premis Pszenica jara Stachus Pszenżyto jare Frigus, Dyzma * Owies zwyczajny jary Wulkan Jęczmień ozimy Bordeaux, Teuto Pszenica ozima KWS Lirum* , LG Optimist* , RGT Kreuzer* Pszenżyto ozime SU Atletus, Tributo Żyto ozime Dańskowskie Alvaro, KWS Gilmor, Astranos* Rzepak jary Invigor 305 PS* Rzepak ozimy DK Exaura, DK Exima, KWS Lauros, LG Apollonia, LG Auckland, Anton* , Kuba* , PT 315 LUBELSKIE Jęczmień jary Amaretto, Masimo, RGT Gagarin, RGT Planet Pszenica jara Stachus, WPB Pebbles Owies zwyczajny jary Bingo*, Kreator*, MHR Samuraj*, Rambo*, Refleks* Jęczmień ozimy Finezja, Julia, Teuto*, Winnie* Pszenica ozima Knut, Liberia, SU Banatus, Symetria Pszenżyto ozime Metro, SU Atletus Żyto ozime Dańskowskie Kanter, KWS Gilmor, KWS Igor, SU Perspectiv Rzepak ozimy Ambassador, DK Exaura, Tom LUBUSKIE Jęczmień jary Amaretto, Kakadu, KWS Premis, Laser, MHR Fajter, RGT Gagarin, RGT Planet Pszenica jara KWS Carusum, Mantra, Mohican, Pireus, WPB Pebbles, Pszenżyto jare Frigus Owies zwyczajny jary Gepard Jęczmień ozimy Julia, Melia, RGT Mela, Teuto Pszenica ozima Asory, Błyskawica, Bulldozer, Liberia, Plejada, RGT Diplom Pszenżyto ozime Metro, Tributo Żyto ozime Gulden, KWS Gilmor, KWS Jethro, KWS Pulsor, SU Perspectiv Rzepak ozimy Bachus, Crocant, DK Excentric, DK Exima, DK Expose, KWS Lauros, Tom ŁÓDZKIE Jęczmień jary Lexy, Masimo Pszenica jara Copacabana* Pszenżyto jare Frigus, Dyzma*, Pryzmat* Owies zwyczajny jary Kreator* Jęczmień ozimy Julia, KWS Morris, SU Laubella, KWS Exquis*, Winnie* Pszenica ozima SY Orofino, Alegoria*, Essa* Pszenżyto ozime SU Atletus, Heroico* Żyto ozime KWS Gilmor, SU Perspectiv, SU Thor* Rzepak ozimy DK Excentric, DK Exima, LG Apollonia, LG Areti, Amoroso*, Kuba*, Kuga*, PT315* MAŁOPOLSKIE Jęczmień jary Florence, Tilmor Jęczmień ozimy Bordeaux, Esprit, Giewont Pszenica ozima LG Optimist* Pszenżyto ozime Panaso, SU Atletus, Tributo* Żyto ozime Dańkowskie Kanter, KWS Initiator, KWS Gilmor* MAZOWIECKIE Jęczmień jary Amaretto, Masimo Pszenżyto jare Dyzma* Jęczmień ozimy Finezja, Teuto, Lady* Pszenica ozima Bulldozer, Elektra, Liberia, RGT Kilimanjaro, Iskra* Pszenżyto ozime Heroico* Żyto ozime Gulden, KWS Igor Rzepak ozimy DK Exima, DK Expose, KWS Lauros OPOLSKIE Jęczmień jary Bizon, Brigitta, KWS Premis, Laser, Lexy Pszenica jara Florentyna, KWS Facette* Owies zwyczajny jary MHR Samuraj Jęczmień ozimy Aleksandra, Giewont, LG Casting Pszenica ozima Adrenalin, Bulldozer, Chevignon, LG Mondial, Revolver, SU Banatus Pszenżyto ozime SU Klaus, Tributo, Heroico* Żyto ozime Gulden, KWS Gilmor, KWS Pulsor Rzepak ozimy Crocant, DK Exaura, DK Excentric, KWS Lauros, LG Apollonia, LG Aphrodite* PODKARPACKIE Jęczmień jary Kakadu, Lexy Pszenica jara Klaudyna Owies zwyczajny jary Wulkan Jęczmień ozimy Finezja Pszenica ozima Chevignon Pszenżyto ozime Tributo Żyto ozime Dańkowskie Kanter, KWS Gilmor, KWS Identor Rzepak jary Laur Rzepak ozimy Crocant, KWS Lauros PODLASKIE Jęczmień jary Kakadu, KWS Premis Pszenica jara Mohican, Pireus Pszenżyto jare Frigus Żyto jare KWS Allocator Jęczmień ozimy Finezja, Julia, RGT Mela, Teuto, Turbo, Lady* Pszenica ozima Bulldozer, Chevigion, Hyvega, KWS Lirum, LG Mondial Pszenżyto ozime Metro, Tributo Żyto ozime Dańkowskie Kalcyt, KWS Gilmor, KWS Pulsor, Reflektor, SU Thor* Rzepak ozimy Crocant, DK Exaura, KWS Lauros POMORSKIE Jęczmień jary KWS Premis, Masimo, Tilmor, NOS Playmaker* Pszenica jara KWS Dorium, Pireus Pszenżyto jare Frigus, Impetus, Dyzma*, Narval* Jęczmień ozimy SU Laubella, Teuto Pszenica ozima Alegoria*, Essa*, KWS Lirum*, LG Optimist*, RGT Kreuzer* Żyto ozime Dańkowskie Kanter, Dańkowskie Avanti* Rzepak ozimy Bachus, LG Aphrodite*, PT 315*, Richmond*, Romeo* ŚLĄSKIE Jęczmień jary LG Flamenco, Aristelle* Pszenica jara Pireus, Copacabana*, Patricia* Pszenżyto jare Dyzma*, Namaku* Owies zwyczajny jary MHR Samuraj, Kreator* Jęczmień ozimy RGT Mela, Teuto, Winnie* Pszenica ozima Asory, Bulldozer, Elektra, LG Mondial, Polarkap, Iskra*, RGT Kreuzer* Pszenżyto ozime SU Atletus, Fanfaro*, Heroico*Tiesto* Żyto ozime Dańkowskie Kanter, Gulden, KWS Identor, KWS Pulsor, Dańkowskie Avanti*, SU Thor* Rzepak ozimy Bachus, Crocant, LG Apollonia, Amoroso*, Janosh* ŚWIĘTOKRZYSKIE Jęczmień jary Amaretto, LG Flamenco, Masimo Pszenica jara Florentyna, Klaudyna, Stachus, Copacabana* Jęczmień ozimy Julia*, KWS Exquis*, KWS Morris, Lady*, RGT Mela*, Winnie* Pszenica ozima Knut Pszenżyto ozime Metro, SU Klaus, Tributo Żyto ozime Dańkowskie Kanter, KWS Gilmor Rzepak ozimy Ambassador, Bachus, DK Exaura, DK Excentric, Temptation, PT 315* WARMIŃSKO – MAZURSKIE Jęczmień jary Amaretto, Kakadu, Lexy, Masimo Pszenica jara Mohican, Pireus, Stachus Jęczmień ozimy RGT Mela Pszenica ozima Bulldozer, Elektra, Intuicja, Liberia, Pallas Pszenżyto ozime Metro, SU Atletus Żyto ozime Dańkowskie Kalcyt, KWS Gilmor, KWS Identor Rzepak ozimy Crocant, LG Apollonia, Amoroso*, Cromat*, PT315* WIELKOPOLSKIE Jęczmień jary Lexy, RGT Gagarin, Sting, Wirtuoz Pszenica jara Mohican, Stachus Owies zwyczajny jary Wulkan Jęczmień ozimy Julia, RGT Mela, Teuto Pszenica ozima Bulldozer, Chevignon, Knut, SU Banatus, Pszenżyto ozime Metro, Tributo Żyto ozime Dańkowskie Kalcyt, Gulden, KWS Identor, KWS Igor, KWS Inspirator, KWS Pulsor Rzepak ozimy Bachus, DK Expose, KWS Lauros, LG Apollonia, Tom ZACHODNIO – POMORSKIE Jęczmień jary LG Flamenco, LG Rumba, Aristelle* Pszenica jara Leokadia, KWS Facette* Pszenżyto jare Frigus, Narval, Dyzma* Owies zwyczajny jary Poker Jęczmień ozimy Julia, Teuto, Winnie* Pszenica ozima Bonanza, Bulldozer, Elektra, Hyvega, Liberia, Sova Pszenżyto ozime Metro, SU Atletus, Tributo, Heroico* Żyto ozime Dańkowskie Hadron, Gulden, KWS Pulsor, SU Thor* Rzepak ozimy Bachus, DK Exaura, DK Excited, KWS Lauros, LG Arnold, LG Auckland, Romeo, Amoroso*, Anton*, Kuga*, PT 315*

*Odmiana wstępnie rekomendowana

Dr inż. Monika Kopaczel – Radziulewicz