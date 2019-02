Odmiany kukurydzy KWS – najwyższe plony suchego ziarna i pełnej energii kiszonki

Firma nasienna KWS to jeden z liderów rynku nasion kukurydzy. Od ponad 150 lat hoduje i produkuje nasiona roślin rolniczych. Co roku wprowadza na rynek nowe i coraz lepsze odmiany, które spełniają oczekiwania plantatorów kukurydzy, hodowców bydła i przemysłu prze twórczego.

Ostra selekcja rodów hodowlanych na słabych glebach i warunkach niedostatku wody oraz w zimnych regionach na północy Polski sprawia, że odmiany hodowli KWS potwierdzają w praktyce swoje doskonałe przystosowanie do uprawy warunkach glebowo-klimatycznych Polski. Odmiany hodowli KWS wysoko i stabilnie plonują w latach suchych i nadmiernie wilgotnych –w uprawie na kiszonkę i suche ziarno.

Głównym zadaniem kiszonki z kukurydzy jest dostarczenie krowom taniej i zdrowej energii do produkcji mleka. Jako że jej większa część pochodzi ze skrobi, na kiszonkę dla krów mlecznych proponujemy odmiany stay-green (długo zielone) o doskonale strawnym włóknie, wysokoplonujące na ziarno typu flint-dent, zawierające głównie twardą skrobię by-pass.

AMBROSINI, TOURAN, RICARDINIO, KWINNS, RONALDINIO to odmiany, które dają od wielu lat najwyższy udział plonu kolb i dzięki temu pozwalają uzyskać najwięcej energii ze skarmianej porcji kiszonki, a tym samym obniżyć dzienne koszty produkcji mleka. Bardzo ważne jest aby odmiany na kiszonkę były dostosowane wczesnością do warunków w Polsce i osiągnęły dojrzałość do zbioru przed jesiennymi przymrozka mi. Te warunki spełniają odmiany hodowli KWS i dlatego są tak chętnie wybierane przez hodowców bydła. Daje to solidną bazę do produkcji wysokoenergetycznych kiszonek dla krów i umożliwia uzupełnienie za pasów kiszonek, gdyż odmiany te plonują wysoko.

Warto korzystać ze sprawdzonych odmian, ale też zwrócić uwagę na nowości, które niosą w sobie znacznie wyższy potencjał plonu i są udoskonalone pod względem tolerancji trudnych warunków pogodowych. Na kiszonkę hodowcy bydła docenili już potężne AGRO VITALLO (280) i nowe najwyżej plonujące na ziarno i kiszonkę: AGRO POLIS (230) oraz WALTERINIO KWS (260), które króluje niepodzielnie od 3 lat pod względem wysokości plonu całych roślin i plonu kolb w Polsce. Doskonale też plonuje na ziarno!

Wybierając odmiany do uprawy na ziarno kierujemy się głównie wysokością plonu ziarna i jego wilgotnością podczas zbioru. W latach suchych bardzo ważna jest cecha stabilności plonowania w przypadku niedostatków wody, a latach chłodnych i wilgotnych należy zwrócić uwagę na wczesność dojrzewania (FAO) i zdolność omłotowa – tak aby zbierać plon bez strat. W latach o opóźnionym dojrzewaniu kukurydzy cenne są odmiany, które można wcześnie młócić, najlepiej jeszcze przed okresem występowania przymrozków. Odmiany późniejsze są bardziej narażone na porażenie mikotoksynami. Podmioty skupujące coraz skrupulatniej sprawdzają poziomy mikotoksyn w ziarnie (najczęściej DON).

Hodowla KWS jest znana z wysokoplonujących odmian z grupy wczesnej i średnio wczesnej. Ziarno tych odmian jest mniej zainfekowane mikotoksynami. Jest to związane z przebiegiem pogody jesienią i fizjologią grzybów fuzaryjnych (duże różnice temperatur między dniem a nocą zwiększają produkcję mikotoksyn, które odkładają się w ziarnie na kolbie). Co roku wprowadzamy do obrotu nowe odmiany, które są doskonale przystosowane do coraz wyższych wymagań plantatorów kukurydzy. W ostatnich latach w ofercie kukurydzy hodowli KWS pojawiło się kilka odmian, na które warto zwrócić szczególną uwagę:

KWINTUS FAO 220 – to nowy rekordzista plonu ziarna w grupie wczesnej – 1. miejsce w plonie suchego ziarna w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU – 106,4% plonu wzorca w suchych latach 2014-2015. Bardzo wysokie plony ziarna w sprzyjającym kukurydzy roku 2016 i trudnym, z powodu zimnej wiosny, roku 2017.

AGRO POLIS FAO 230 – to odmiana uniwersalna, która wygrywała plonem ziarna w roku 2016 na wielu polach. Zbierana na kiszonkę daje bardzo wysokie plony suchej masy całych roślin i energii dzięki podwyższonej strawności całych roślin i ponad 56% udziału kolb w plonie. Bardzo długie kolby specyficznie rozszerzone u szczytu, silnie wzniesione liście i wybitny stay-green, silne korzenie i zdrowe liście to gwarancja wysokich plonów nawet w gorszych warunkach klimatycznych.

FIGARO FAO 240 – podwójnie silna odmiana w plonie ziarna i ilości energii z kiszonki. To najwyżej plonująca na kiszonkę i ziarno w swojej grupie wczesności odmiana, która otrzymała najwyższą notę 9 w ocenie BSA (niemieckiego odpowiednika COBORU) dla plonu suchego ziarna i plonu ogólnego suchej masy całych roślin. W doświadczeniach rejestracyjnych na ziarnoCOBORU 2015-2016 dała 106,1% plonu wzorca ziarna w grupie średnio wczesnej i najwyższy plon SM w grupie średnio wczesnej na kiszonkę. Wykazuje wybitną stabilność plonowania na różnych glebach.

WALTERINIO KWS FAO 260 – to równowaga pomiędzy najwyższym (COBORU 2014-16) plonem ogólnym SM i plonem kolb. To prawdziwy lider plonu grupy średnio późnej na kiszonkę i ziarno. Pozwala uzyskać rekordowe plony wysokoenergetycznej kiszonki, a jednocześnie może być zbierane na ziarno. Odmiana ta została najwyżej oceniona przez BSA w Niemczech: 9 w plonie SM całych roślin i kolb oraz na 9 w plonie suchego ziarna w grupie średnio późnej. Rośliny WALTERINIO KWS są bardzo wysokie i tworzą imponującej wielkości kolby.

Odmiany hodowli KWS o ziarnie dent: KWS 2322 FAO 230, KELTIKUS FAO 250, KWS 2323 FAO 270 to najnowsza genetyka dent wybrana ze specjalnego programu hodowli odmian UNIQUEDENT w Europie Centralnej. Odmiany te mają bardzo dobry wigor początkowy i podwyższoną tolerancję na letnią suszę oraz przedłużoną zieloność liści jesienią, co gwarantuje przedłużone nalewanie ziarna i wysokie plony. Doskonale oddają wodę z ziarna przed zbiorem.

Odmiany UNIQUEDENT dojrzewają wcześnie w Polsce, gdyż tu zostały wyhodowane i wyselekcjonowane spośród wielu innych rodów hodowlanych na polach doświadczalnych KWS w Polsce o ostatnich latach. Możliwy jest ich wczesny zbiór w sprzyjających warunkach pogodowych i uniknięcie problemu mikotoksyn. Nawet w tak zimnym roku jak 2017 odmiany te uzyskały zdolność omłotową jeszcze we wrześniu, na równi z odmianami typu flint-dent o FAO 250-260.

W tym miejscu pragnę uczulić plantatorów kukurydzy, aby nie opóźniać rozpoczęcia zbiorów na ziarno, gdyż wiele kolb na plantacjach w Polsce jest zainfekowanych Fusarium spp , dlatego przetrzymanie ich na polu może prowadzić do zainfekowania mikotoksynami, a w konsekwencji – niemożności sprzedaży ziarna.

Firma KWS ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć doświadczeń łanowych i produkcyjnych na dużych poletkach (15-20 arów) w warunkach produkcyjnych. Wśród odmian zbieranych na suche ziarno w sieci doświadczeń łanowych KWS należy wyróżnić za wysoki i suchy plon ziarna sprawdzone w poprzednich sezonach: SILVINIO (210), AMBROSINI RIVALDINIO KWS (220), RICARDINIO (230) które stabilnie wysoko plonuje na ziarno, CAROLINIO KWS (230), AGRO POLIS i FIGARO. Bardzo stabilnie plonuje sprawdzony we wszelkich warunkach RONALDINIO (260). Na większości doświadczeń w Polsce południowej najwyżej plonują: WALTERINIO KWS KELTIKUS KWS 2323 (270) oraz KWS9361 (280).

Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami KWS Polska i autoryzowanymi dystrybutorami materiału siewnego KWS w celu uzyskania dokładniejszych informacji i doradztwa odmianowego.

Dr Adam Majewski; Agroservice Kukurydza, KWS Polska Sp. z o.o.

Źródło: KWS Polska