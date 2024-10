Odmiany i rozwiązania dla producentów kukurydzy na sezon 2025 od firmy Syngenta 

Za nami kolejna edycja spotkań z cyklu Pola Klasy S Kukurydza firmy Syngenta, na których odwiedzający mogli zapoznać się z ponad dwudziestoma odmianami kukurydzy o różnej wczesności, wskazówkami nt. ochrony oraz rozwiązaniami cyfrowymi ułatwiającymi m.in. wybór odmiany i zarządzanie gospodarstwem.

Dobór odpowiedniej odmiany to jeden z kluczowych elementów powodzenia uprawy. Główną bohaterką spotkań Syngenty była więc bogata kolekcja odmian, które firma stara się co roku wzbogacać o nowości jeszcze lepiej dopasowane do polskich warunków. Na nadchodzący sezon eksperci Syngenty szczególnie polecają następujące odmiany:

SY Astrella na ziarno, o wskaźniku FAO 220. Charakteryzuje się wczesnym wiosennym wigorem oraz wcześniejszym kwitnieniem, co chroni ją przed falą lipcowych upałów. Zapewnia stabilne plonowanie również w warunkach stresowych.

SY Fertilius na kiszonkę i biogaz, o dobrej zdrowotności oraz podwyższonej tolerancji na wysokie temperatury i suszę. Cechuje ją wysoka zawartość skrobi w kiszonce oraz bardzo dobra strawność całych roślin. Ta cecha gwarantuje dostarczenie znacznych ilości energii dla bydła, co wpływa pozytywnie na dalszą produkcję mleka. Nadaje się do uprawy na wszystkich typach gleb.

SY Olivia przeznaczona na ziarno. Należaca do programu hodowlanego Artesian™. Jest wczesnym dentem (FAO 240) z doskonałym parametrem dry down – szybko oddaje wodę i nadaje się na wszystkie typy gleb. Gwarantuje najwyższy plon w swojej grupie wczesności i dobrze radzi sobie w trudnych warunkach suszy. Bardziej odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się wiosną.

SY Remco na kiszonkę oraz biogaz. Odmiana gwarantująca najwyższe plony kiszonki, co zostało potwierdzone w oficjalnych badaniach. Posiada bardzo mocny parametr stay green. Świetnie poradzi sobie na wszystkich stanowiskach glebowych.

Biologiczne wsparcie kukurydzy

Podczas spotkań Syngenta przedstawiła również propozycję biologicznej ochrony kukurydzy, polecaną w warunkach nieprzewidywalnej pogody i w obliczu kurczącej się palety środków ochrony roślin.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazł się Megafol, nawóz organiczno-mineralny służący regeneracji kukurydzy po uszkodzeniach mrozowych, mechanicznych czy chemicznych, jak również wspomagający roślinę po okresach zahamowania wzrostu związanego z niskimi temperaturami na początku wegetacji. Kolejna propozycja firmy to YieldON, biostymulator poprawiający parametry jakościowe plonu kukurydzy poprzez usprawnienie transportu metabolitów fotosyntezy.

Zaprawy i ochrona herbicydowa

Podczas spotkań eksperci tłumaczyli, dlaczego ważne jest prawidłowe zaprawianie nasion kukurydzy i jakie są zalety technologii zaprawiania Elevation Plus proponowanej przez Syngentę. Technologia ta wykracza poza ochronę przed chorobami, oferując dodatkowo kompleks stymulujący i odżywiający rośliny oraz możliwość zabezpieczenia jej przed szkodnikami glebowymi (Force 20 CS) i ptakami (Korit 420 FS).

Firma pokazała też efekty stosowania nowego organicznego preparatu KUANAVO™, który zwiększa obsadę roślin i zdrowotność upraw kukurydzy. Kuanavo zawiera 40-50 proc. siarki mikronizowanej, poprawiającej wigor siewek i ograniczającej niedobory tego ważnego składnika nawozowego w początkowych etapach wegetacji.

W związku z wycofaniem z rynku s-metolachloru Syngenta przedstawiła propozycję walki z chwastami w sezonie 2024 przy użyciu preparatu Elumis 105 OD. Firma zaznaczyła też, że na przyszły sezon przygotowuje nowe rozwiązanie do zwalczania chwastów w kukurydzy. Będzie to pak dwóch produktów, zawierający 3 substancje czynne, do stosowania wcześnie powschodowego, bezpieczny dla kukurydzy, o wysokiej skuteczności na chwastnicę i szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym trudnych, np. rdestów.

Rozwiązania cyfrowe

Wszystkie pola, na których odbyły się Pola Klasy S Kukurydza, zostały zeskanowane i zmapowane przy użyciu nowego narzędzia Syngenty o nazwie INTERRA® Scan. Rozwiązanie to pozwala poznać wartość kluczowych parametrów gleby na danym polu, takich jak zawartość makro- i mikroelementów, odczyn, dostępność wody czy ilość glebowej materii organicznej. Wyniki skanowania pól zostały przedstawione odwiedzającym wraz ze wskazówkami, jak wykorzystać wiedzę o stanie gleby, by zwiększyć efektywność uprawy.

Firma zaprezentowała też swój nowy serwis online – Cropwise Seed Selector. Jest to darmowa platforma internetowa umożliwiająca uzyskanie spersonalizowanej rekomendacji dot. wyboru nasion kukurydzy, dostosowanej do warunków konkretnego gospodarstwa, niezależnie od jego lokalizacji i wielkości.

Na spotkaniach nie mogło też zabraknąć flagowego rozwiązania Syngenty do zarządzania gospodarstwem, czyli Cropwise Operations. Narzędzie daje możliwość optymalizacji procesów w gospodarstwie poprzez pomoc w sprawnym zarządzaniu parkiem maszyn, moduł do zarządzania działkami katastralnymi oraz szereg informacji o polach i uprawach, takich jak zdjęcia satelitarne, dane glebowe i dane meteorologiczne. Przy pomocy Cropwise Operations można w prosty sposób stworzyć mapy zmiennej aplikacji, co pozwala na bardziej zrównoważone zarządzanie zasobami, takimi jak nasiona, środki ochrony roślin i nawozy.

EVOPAC – nowe opakowania dla formulacji płynnych środków ochrony roślin

Podczas Pól Klasy S Syngenta przedstawiła także swoje nowe opakowania EVOPAC™ dla płynnych środków ochrony roślin, zaprojektowane z myślą o łatwiejszej obsłudze, nalewaniu i płukaniu. Opakowania te charakteryzują się wyśrodkowaną szyjką i wygodnym, obrotowym uchwytem, odpowiednim zarówno dla lewo- i praworęcznych użytkowników. Półprzezroczysty materiał opakowania zapewnia lepszą widoczność pozostałego produktu i ułatwia sprawdzenie, czy pusty pojemnik jest prawidłowo wypłukany.

Dodatkowo specjalna nakrętka zastosowana w nowych opakowaniach daje możliwość łatwego korzystania z urządzenia easyconnect (inaczej: Closed Transfer System / System Zamkniętego Transferu). Jest to system służący do bezpiecznego napełniania opryskiwaczy. Umożliwia bezpośrednie przelewanie środków ochrony roślin z oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza oraz dokładny pomiar objętości przelewanej cieczy. Zmniejsza to znacznie narażenie operatora i ryzyko dla środowiska związane z rozpryskiem lub rozlaniem środka.