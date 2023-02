Odchwaszczanie zbóż ozimych wczesną wiosną. Sprawdź, jakie herbicydy zastosować

Odchwaszczanie zbóż ozimych wczesną wiosną – podstawą jest jak najszybciej ograniczyć występowanie gatunków problematycznych, zanim osiągną fazę rozwojową, która spowoduje, że ich wyeliminowanie okaże się mało skuteczne lub wręcz niemożliwe.

Wczesnowiosenna eliminacja chwastów z plantacji zbóż ozimych, dotyczy zazwyczaj problemu związanego z miotłą zbożową (głównie z jej formą ozimą). Czasami może dotyczyć jedynie przytulii czepnej czy maków lub chabra bławatka, samosiewów rzepaku i chwastów tzw. rumianowatych. Najczęściej problem jest skomasowany i obejmuje wszystkie wymienione gatunki chwastów.

Po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy pełni krzewienia zbóż (BBCH 20-25)

Chlorotoluron (np. Desperado 500 SC, Dicurex Flo 500 SC, Lentipur Flo 500 SC, Tolurex 500 SC, Toluron 700 SC) – substancja ta jest niezwykle skuteczna do wczesnowiosennej ochrony plantacji, głównie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, rzadziej stosowana jest w życie i jęczmieniu ozimym (ze względu na zaawansowaną fazę rozwojową tych gatunków zbóż na wiosnę). Herbicydy zawierające chlorotoluron skutecznie ograniczają miotłę zbożową i wyczyńca polnego oraz chabra bławatka, rumian polny, gwiazdnicę pospolitą, niezapominajkę polną, tasznika pospolitego i tobołki polne.

Po ruszeniu wegetacji wiosennej do fazy końca krzewienia zbóż (BBCH 20-29)

Propoksykarbazon sodowy (np. Attribut 70 SG) – wykorzystywany jest do wiosennej ochrony plantacji pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, głównie przed miotłą zbożową i perzem właściwym, ponadto dosyć dobrze radzi sobie z samosiewami rzepaku, tasznikiem pospolitym i tobołkami polnymi.

Jodosulfuron metylosodowy (np. Furion 100 OD, Ranger 100 OD, Yodo 100 OD + adiuwant/ sejfner zawierający mefenpyr dietylu) – ta s.cz., bardzo skutecznie zwalcza miotłę zbożową oraz sporą grupę chwastów dwuliściennych, tj. bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Substancję tą można stosować w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie, nawet do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30).

Dodając do jodosulfuronu metylosodowego kolejne dwie s.cz., z grupy sulfonylomocznika, tj. florasulam + tribenuron metylowy (np. Galaxo 150 WG, Herpende 150 WG, Mepengo 150 WG + adiuwant/sejfner zawierający mefenpyr dietylu) – otrzymujemy gotowe i bardzo skutecznie trio, które ogranicza wyjątkowo dużą liczbę chwastów, takich jak: miotła zbożowa, bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity i rdest szczawiolistny. Trio to polecane jest do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, nawet do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30).

Kolejna oferta handlowa to gotowa mieszanina składająca się również z trzech s.cz., tj. jodosulfuron metylosodowy + propoksykarbazon sodowy + amidosulfuron (np. Zeus 208 WG + adiuwant/sejfner zawierający mefenpyr dietylu). Mieszanina ta jest polecana jedynie do ochrony pszenicy ozimej, przed „uciążliwą trójka chwastów”, takich jak: miotła zbożowa, przytulia czepna i rumian polny, dodatkowo ogranicza gwiazdnicę pospolitą.

Następnych kilka propozycji s.cz. herbicydów, dotyczą zwalczania jedynie chwastów dwuliściennych w okresie wczesnowiosennym (do końca fazy krzewienia) na plantacjach zbóż ozimych.

Pierwsza oferta to fabryczna mieszanina dwóch s.cz., tj. dikamba + syntetyczny regulator wzrostu i rozwoju, tj. MCPA (np. Agritox Turbo 750 S, Agroxone Turbo 750 SL, ChwasTech Turbo 340 SL, Chwastox D 179 SL, Chwastox Turbo 340 SL, Dicoherb Turbo 750 SL, Lider D 750 SL, Nutox Turbo 750 SL, Premier D 750 SL). Duet ten skutecznie eliminuje następujące gatunki chwastów: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Mieszanina ta polecana jest do stosowania w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu ozimym i życie.

Następna oferta to duet składający się z dikamby i kolejnego syntetycznego regulatora wzrostu i rozwoju, tj. 2,4-D (np. Aminopielik D Maxx 430 EC). Mieszanina handlowa tych dwóch substancji, skutecznie zwalcza takie gatunki chwastów dwuliściennych, jak: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest plamisty i ptasi, rdestówka powojowata, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne. Zalecana jest do wczesnowiosennej ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Natomiast dwa herbicydy (Dicopur Top 464 SL i Tayson 464 SL), zawierające w swoim składzie ten duet, zarejestrowane są jedynie do ochrony pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego.

I kolejna propozycja gotowej mieszaniny składającej się z dikamby oraz pochodnej sulfonylomocznika, tj. tritosulfuron (np. Arrat, Certo, Jatagan 75 WG, Jatagan Bis 75 WG, Mocarz 75 WG, Nokaut 75 WG, Siłacz 75 WG, Siłacz M 75 WG, Siłacz Max 75 WG). Mieszanina tych dwóch s.cz., zalecana jest do ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, przed całą gamą chwastów dwuliściennych, tj. gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, plamisty i powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

Równie atrakcyjna propozycja tym razem składająca się z dwóch s.cz. pochodnych sulfonylomocznika, tj. amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy (np. Sebbus 125 OD, Sekator 125 OD), która jest polecana do wczesnowiosennej ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta. Te dwa sulfonylomoczniki, skutecznie zwalczają tylko chwasty dwuliścienne, tj. gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity i tobołki polne.

A na koniec bardzo ciekawa s.cz., tj. bifenoks (Fox 480 SC), do działania której niezbędne jest intensywne nasłonecznienie. Zaletą tej substancji jest możliwość jej aplikacji już w temperaturze 4°C. Zalecana jest do wiosennej ochrony plantacji pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i żyta od fazy 3 rozkrzewienia do końca krzewienia. Substancja ta jest szczególnie polecana do zwalczania rumianu polnego, fiołka polnego, tasznika pospolitego i gwiazdnicy pospolitej.