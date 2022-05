Odchwaszczanie powschodowe kukurydzy – herbicydy nalistne

Odchwaszczanie powschodowe kukurydzy pozwala na identyfikację chwastów i prawidłowy dobór herbicydu do zabiegu zwalczania chwastów. Podpowiadamy, jakie herbicydy można zastosować w zależności od fazy rozwoju kukurydzy i gatunków chwastów na plantacji.

Kukurydza, jako gatunek siany w szerokiej rozstawie już od wschodów jest narażona na silną konkurencję ze strony chwastów. Kukurydza w okresie 2-4 tygodni po wschodach powinna zostać bezwzględnie odchwaszczona. Młode rośliny kukurydzy do czasu wytworzenia 8-10 liści właściwych, czyli początku zakrywania międzyrzędzi, reagują niekorzystnie na zachwaszczenia.

Herbicydy nalistne w kukurydzę

W fazie BBCH 10(11)-17 kukurydzy, czyli najwcześniej, można zastosować herbicydy Egzecutor 25 WG, Titus 25 WG (s.cz. rimsulfuron), które bardzo dobrze zwalczają chwastnicę jednostronną i perz właściwy oraz niektóre chwasty dwuliścienne.

W fazie BBCH 11-13 kukurydzy można aplikować środek Aspect T (s.cz. flufenacet + terbutylazyna), który bardzo dobrze zwalcza chwastnicę jednostronną oraz chwasty dwuliścienne. Również preparat Starane 333 EC (s.cz. fluroksypyr) można zastosować w bardzo wczesnej fazie (BBCH 11-16). Herbicyd ten skutecznie ogranicza całą gamę chwastów dwuliściennych.

W fazie BBCH 12-15(16) do wyboru są np. Mocarz 75 WG (s.cz. tritosulfuron + dikamba), Mustang 306 SE lub Diablo 306 SE (s.cz. florasulam + 2,4-D), które skutecznie zwalczają chwasty dwuliścienne. W następnej kolejności można zastosować trójskładnikowy herbicyd Hector Max 66,5 WG (s.a. nikosulfuron + rimsulfuron + dikamba), który efektywnie ogranicza chwastnicę jednostronną, perz właściwy oraz niektóre chwasty dwuliścienne.

W fazie BBCH 13(14)-15(16) zarejestrowane są kolejne herbicydy: Capreno 547 SC (s.cz. tembotrion + tienkarbazon metylu), Callisto 100 EC (s.a. mezotrion), Shado 300 SC (s.a. sulkotrion) czy Maister Power 42,5 OD (s.cz. foramsulfuron + metylosodowy + tienkarbazon metylu). Preparaty te skutecznie ograniczają chwasty jednoliścienne, takie jak: chwastnica jednostronna, włośnica sina i zielona, perz właściwy oraz całą gamę chwastów dwuliściennych.

W fazie BBCH 12-(17)18, czyli w bardzo szerokim zakresie rozwojowym kukurydzy, do dyspozycji jest oddzielna grupa herbicydów. Przykładowo Bromoterb 500 SC (s.cz. bromoksynil + terbutylazyna), Casper 55 WG (s.cz. dikamba + prosulfuron) czy Onyx Extra (s.cz. pirydat + mezotrion) można stosować w fazie BBCH 12-17(18). Preparaty te skutecznie zwalczają tylko chwasty dwuliścienne. Natomiast herbicyd Laudis 44 OD (s.a. tembotrion), Hector 53,6 WG (s.a. nikosulfuron + rimsulfuron), Flotyn 114 OD (s.cz. florasulam + nikosulfuron + tifensulfuron metylowy) czy Elumis 105 OD (s.cz. mezotrion + nikosulfuron) działają na: chwastnicę jednostronną, perz właściwy, włośnicę zieloną, wiechlinę roczną oraz niektóre chwasty dwuliścienne. Preparaty stosuje się w fazie BBCH 12-18.

W fazie BBCH 12(14)-19 kukurydzy można zastosować: Kingsley 750 SE (s.cz. dikamba + nikosulfuron) oraz kilka środków na bazie nikosulfuronu, np. Bandera 040 OD, NicoGuard OD, Pantani 040 OD i Shiver 040 OD. Pierwszy z herbicydów efektywnie ogranicza chwastnicę jednostronną i niektóre chwasty dwuliścienne, natomiast pozostałe środki (na bazie nikosulfuronu) w sposób zadowalający zwalczają chwastnicę jednostronną (w średnim stopniu perz właściwy i wyczyńca polnego) oraz niektóre gatunki dwuliścienne.

W kukurydzę polecany jest także graminicyd Focus Ultra 100 EC (s.cz. cyklosydym), przy czym nie można go stosować do odchwaszczania dowolnej odmiany. Może on być aplikowany jedynie w odmianach tolerancyjnych na substancję czynną cyklosydym. Takie odmiany kukurydzy mają w nazwie rozszerzenie „Duo” lub „CR” lub inną wyraźną informację świadczącą o tolerancji danej odmiany na s.cz. cyklosydym.

Focus Ultra 100 EC skutecznie eliminuje jedynie chwasty jednoliścienne, takie jak: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, stokłosa polna, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, włośnica ber, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa i życica trwała.