Odbieranie zwierząt rolnikom. Sejm pracuje nad zmianami przepisów

Rozróżnienie przy odebraniu zwierzęcia między celowym znęcaniem się nad zwierzęciem a przyczynami niezawinionymi przez rolnika – to jedna ze zmian, przewidzianych w poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt, nad którym trwają prace w Sejmie.

Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt, nad którym trwają prace w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt i przewiduje zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Wprowadza rozróżnienie pomiędzy znęcaniem się nad zwierzęciem, czyli działaniem celowym i z zamiarem umyślnym, mającym sprawić zwierzęciu ból a uchybieniami w pielęgnacji, które czasem wynikają z powodów niezawinionych przez posiadacza zwierzęcia, jak choroba i podeszły wiek rolnika prowadzącego samotnie gospodarstwo lub z powodu warunków powodowych, które powoduje pobrudzenie sierści zwierząt.

Nowym rozwiązaniem jest uzupełnienie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o nakaz zwrócenia odebranego zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi w określonym terminie i miejscu, jeżeli urząd odmówi czasowego odebrania zwierzęcia lub umorzy postępowanie w sprawie czasowego odebrania tego zwierzęcia (w przypadku gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe).

Projekt wprowadza odmienne sposoby odbierania zwierząt w trybie interwencyjnym, w zależności od kategorii zwierzęcia (domowe czy gospodarskie) oraz od kategorii podmiotu dokonującego odebrania tego zwierzęcia. Chodzi o konieczność potwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii zasadności odebrania zwierzęcia gospodarskiego w przypadku, gdy taka potrzeba zostanie zgłoszona Inspekcji Weterynaryjnej przez upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, kt6rej statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Powiatowy lekarz weterynarii odbierze zwierzę gospodarskie, jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej po otrzymaniu informacji od tego przedstawiciela potwierdzi zaistnienie okoliczności, o kt6rych mowa w projektowanym art. 7 ust. 8 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt (przypadek niecierpiący zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu).

Projekt reguluje sytuacje, gdy nie jest możliwe ustalenie miejsca pobytu odebranego zwierzęcia, a tym samym jego powr6t do właściciela lub opiekuna w przypadku, gdy zwierzę zostało im odebrane niesłusznie.

W myśl projektowanych zmian, postępowanie w sprawie wydania decyzji w kwestii czasowego odebrania zwierzęcia było wszczynane z urzędu, po otrzymaniu informacji:

od Policji, Straży Gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

o przypadku niecierpiącym zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu,

o odebraniu zwierzęcia gospodarskiego przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dostarczeniu protokołu przekazania odebranego zwierzęcia gospodarskiego.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi co roku będzie ustalał dobowe stawki utrzymania zwierząt z uwzględnieniem ich gatunku w sytuacji ich czasowego odebrania. To rozwiązanie zapobiegnie obecnie pojawiającym się sytuacjom, że stawki utrzymania zwierząt tego samego gatunku różnią się często w zależności od uznania przedstawicieli organizacji, która dokonała odbioru zwierząt, albo której czasowo powierzone zwierzęta powierzono na przechowanie.

Urząd uprawniony do wydania decyzji o czasowym odbiorze zwierząt nakaże zwrot zwierzęcia, jeżeli zostanie wydana decyzja odmawiająca czasowego odebrania zwierzęcia lub postępowanie w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia zostanie umorzone. Obecnie odebrane zwierzęta są zwracane dopiero wtedy, gdy zostanie zakończone postępowanie karne, a sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia lub jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. W praktyce wiele spraw kończy się decyzją odmowną lub umorzeniem postępowania, co w opinii organizacji społecznych nie jest podstawą do zwrotu odebranego zwierzęcia.

Organy samorządu będą miały obowiązek informowania powiatowych lekarzy weterynarii o znanych sobie przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt. W praktyce informacje o naruszeniu ustawy o ochronie zwierząt najczęściej trafiają od mieszkańców do władz gminy, a nie do powiatowego lekarza weterynarii.

Zostanie wprowadzony obowiązek rejestracji w postaci cyfrowej w ubojni obrazu w miejscach wyładunku zwierząt przeznaczonych do uboju oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania tych zwierząt.

Obecnie obowiązujące przepisy regulujące zasady przyznawania odszkodowania i zapomogi za zwierzęta padle, zabite lub poddane ubojowi w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nie przewidują możliwości przyznania ani zapomogi ani odszkodowania za zwierzęta padle po dokonaniu przez posiadacza zwierząt zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby, a które to zwierzęta nie były poddane żadnym zabiegom nakazanym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Projekt zmian przewiduje rozszerzenie katalogu zwierząt, za które posiadaczowi zwierząt będzie przysługiwać odszkodowanie.