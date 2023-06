Odbicie cen zbóż w czwartek i niezłe perspektywy dla cen pszenicy w krótkim okresie

Niesprzyjające warunki pogodowe w pasie upraw i zachowanie inwestorów na giełdzie dało powód do dwucyfrowych podwyżek cen pszenicy w Chicago; kontrakty na lipiec zdrożały o 31,25 ct/buszel do 661,5 ct/bu (222 EUR/t). Na Matifie cena wzrosła o 1,75 EUR/t do 235 EUR/t.

– Wzrosty w Europie ograniczała nieco lepsza prognoza pogody. Podwyżkom nie sprzyjały prognozy opadów w północnej części Europy. Ciężarem jest też decyzja EBC o podniesieniu obecnej stopy procentowej o 0,25 do 4 proc. Ponieważ po wstrzymaniu stóp procentowych ogłoszonym przez Rezerwę Federalną USA decyzja EBC może pomóc w umocnieniu się euro w stosunku do dolara amerykańskiego, a tym samym ograniczyć możliwości eksportowe europejskiej pszenicy – informuje Kaack.

Mimo wszystko cena pszenicy wzrosła m.in. w reakcji na prognozę Strategie Grains; firma obniżyła prognozę zbiorów pszenicy miękkiej w UE o 1,3 mln ton do 128,7 mln ton. Zbiory jęczmienia mają wynieść 47,9 mln ton czyli o 2 mln ton mniej r/r.

– Wczorajsze silne wzrosty w Chicago powinny dziś zapewnić pozytywne zakończenie tygodnia na Euronext. Jeśli wrzesień, miesiąc frontu, zdoła rozpocząć weekend ceną powyżej 240 EUR/t, perspektywy krótkoterminowe również będą pozytywne – podaje Kaack.

Cena rzepaku wzrosła na Matif o 7,75 EUR/t do 445 EUR/t, a soja na CBoT zdrożała o 40 ct/bu do 1428,25 ct/bu (479,5 EUR/t), co spowodowane jest głównie niesprzyjającymi prognozami pogody dla głównych obszarów upraw tej rośliny w USA.

Cena kukurydzy na Matif uległa tylko niewielkiej podwyżce, bo o 1 EUR/t do 234,5 EUR/t.

