Od września wnioski o wsparcie z PROW za pośrednictwem cyfrowej aplikacji

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

– Od 31 sierpnia br. nie trzeba już wypełniać wniosku o płatność z PROW 2014-2020 w wersji papierowej i poświęcać czas na wizytę w placówce ARiMR, by go złożyć, czy na poczcie, by go wysłać. Wystarczy wypełnić na komputerze elektroniczny wniosek o płatność i przesłać go do Agencji korzystając z internetowej aplikacji eWoP. To cyfrowe rozwiązanie ma szereg zalet. Usprawnia proces weryfikacji dokumentów, zapewnia efektywną i szybka komunikację między beneficjentem a Agencją, co w rezultacie przyspieszy wypłatę środków finansowych – informuje Biuro Prasowe ARiMR

Elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach następujących działań:

– 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;

– 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;

– 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;

– 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;

– 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;

– 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

– 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;

– 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej.

Portal eWoP umożliwia miedzy innymi złożenie wniosku o płatność wraz z załącznikami, a także ewentualnych korekt, wyświetlenie listy zapisanych i wysłanych wniosków lub korekt i przegląd wiadomości i powiadomień wysyłanych przez ARiMR do rolnika.

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus.

Dowiedzieliśmy się , że ARiMR planuje, by jeszcze do końca tego roku wprowadzić cyfrową komunikację między beneficjentami a pracownikami Agencji. Natomiast od 2023 r. zamierza wprowadzić obsługę wszystkich wniosków o wsparcie za pomocą e-narzędzi.