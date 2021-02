Od przyszłego roku część rolników będzie musiała przejść na ZUS…

1457,46 zł miesięcznie zamiast 708 zł na kwartał. Rząd planuje zmiany, które zmuszą wielu rolników do ubezpieczenia się w ZUS. Zmiany prawdopodobnie wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Projekt będzie niekorzystny dla części rolników. Ci, którzy razem z prowadzeniem produkcji rolnej, zajmują się prowadzeniem niewielkiej działalności gospodarczej stracą możliwość ubezpieczenia w KRUS. Działa tak w Polsce około 70 000 rolników. Przykładowo gospodarstwa agroturystyczne czy właściciele sklepów przy gospodarstwach będą musieli prowadzić osobną działalność. Ponadto będą zmuszeni do przeniesienia ubezpieczenia do ZUS.

Rząd planuje oskładkowanie przychodów ze wszystkich umów (w tym umów o dzieło i umów zlecenie). Wyjątkiem mają być uczniowie i studenci do 26 roku życia. Stwarza to z kolei możliwość omijania przepisów poprzez fikcyjnych zleceniobiorców.

Dla osób pracujących na kilku zleceniach wytworzy to presję przejścia na własną działalność gospodarczą, co równa się płaceniu wysokich składek do ZUS.

Planowane przepisy mają zwiększyć wpływy do ZUS o 4 miliardy złotych. Przedsiębiorcy stanowczo sprzeciwiają się jeszcze większemu opodatkowaniu pracy.

Źródło: sad24.pl za rp.pl