Od nowego roku zmienione zasady ustalania zaliczki na podatek i ubezpieczenie zdrowotne

Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego d 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu ulegają: kwota wolna od podatku – do 30 tys. zł, roczna kwota zmniejszająca podatek – do 5,1 tys. zł (425 zł miesięcznie), pierwszy próg podatkowy – do 120 tys. zł.

– W związku z tym zaliczka na podatek dochodowy od emerytur, rent oraz rodzicielskich świadczeń uzupełniających wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2,5 tys. zł miesięcznie wyniesie 0 zł. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9 proc. wysokości świadczenia, z tym, że w całości zostanie potrącona z kwoty brutto świadczenia (nie będzie, jak dotychczas, odliczana w części równej 7,75 proc. od zaliczki na podatek dochodowy). W przypadkach, w których kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczy kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. – obniżona zostanie do kwoty zaliczki – informuje

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie niezrealizowane po zmarłym emerycie/renciście może zostać wypłacone w kwocie brutto (bez pomniejszenia o kwotę zaliczki na podatek dochodowy), jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenie, że jej roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30 tys. zł.

Inaczej niż dotychczas, osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły występować o zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek, w związku z zamiarem wspólnego rozliczenia dochodów (osoby te będą mogły odliczyć 1,5 tys. zł w rozliczeniu rocznym).

Osoby pobierające emeryturę rolniczą z KRUS i jednocześnie drugą emeryturę z ZUS w łącznej kwocie przekraczającej 2,5 tys. zł, od których (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oba organy rentowe obliczą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości pomniejszonej o miesięczną kwotę .

Jak zaznacza KRUS zmniejszającą podatek, po dokonaniu rocznego rozliczenia będą miały niedopłatę podatku za 2022 r. W celu uniknięcia niedopłaty należy w jednym z organów złożyć wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.

Analogicznie, osoby samotnie wychowujące dziecko, które osiągają dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. z tytułu zatrudnienia i pobierają rentę rodzinną na małoletnie dziecko oraz chcą uniknąć niedopłaty podatku na koniec roku, również powinny poinformować pracodawcę o dochodach z KRUS lub wystąpić do KRUS, aby nie stosował kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczce od renty dziecka.