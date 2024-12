Od Nowego Roku wyższe odszkodowania za wypadek i zasiłek chorobowy z KRUS

Od 1 stycznia 2025 roku mają wejść w życie proponowane przez Ministerstwo Rolnictwa wyższe stawki jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego.

Proponowane zmiany w Ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników polegają na podniesieniu wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej do 1431 zł (wcześniej 1033 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei kwota zasiłku chorobowego ma wzrosnąć do 25 zł (wcześniej 20 zł) za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwalnie co najmniej przez 30 dni.

Kwoty odszkodowań i zasiłku chorobowego nie były podwyższane od 2022 roku. Teraz jednak jest to możliwe, choć oczywiście nie za darmo. Aby zapewnić płynność finansową Funduszu Składkowego, rolnicy zapłacą od I kwartału 2025 więcej miesięcznej składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie; o ile dotychczas było to 60 zł na kwartał, tak od I kwartału 2025 składka wzrośnie do 78 zł.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji