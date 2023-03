Od lat z ciągnikami Claasa z napędem bezstopniowym. Skąd ta konsekwencja?

Na początku marca firma Claas zorganizowała spotkanie w gospodarstwie braci Zielińskich w Głuszynku. Historia gospodarstwa sięga początku lat 90 XX w., gdy ojciec pana Grzegorza i Krzysztofa kupił pierwsze hektary ziemi po upadłym PGR. Zamiłowanie do ziemi w tej rodzinie przekazywane było jednak z dziada pradziada.

– Zamiłowanie do rolnictwa jest w rodzinie od pokoleń. Nasz dziadek, a później ojciec zaczynali od ok. 20 ha. Tata stopniowo przejmował grunty z Agencji Nieruchomości Rolnej (obecnie KOWR). Gdy kończyliśmy studia, już intensywnie pomagaliśmy w rodzinnym biznesie. Od 2012 posiadaliśmy ok. 200 ha i wtedy z bratem przejęliśmy kierowanie rozwojem gospodarstwa – wspomina Grzegorz Zieliński.

Obecnie bracia Zielińscy gospodarują na powierzchni ok. 600 ha. z czego większą część stanowi własność gospodarstwa. Gospodarze prowadzą gospodarstwo w systemie bezorkowym. Uprawiane są głównie pszenicę, rzepak, kukurydzę na ziarno i pszenżyto. Na glebach klas od III do V pszenica plonuje na poziomie ok. 8 t/ha, rzepak 3,5-4 t/ha, a kukurydza ok. 12 t/ha.

Oprócz uprawy ziemi w gospodarstwie hoduje się również 2000 sztuk tuczników w cyklu otwartym. Hodowla jest więc świetnym rezerwuarem nawozu naturalnego – co świetnie wpisze się w dopłaty z ekoschematów w nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej.

Gospodarstwo jest świetnie zorganizowane. Zatrudnia 6 pracowników na stałe, a w sezonie ich liczba podwaja się. W 2019 roku bracia postanowili w pełni wykorzystać sprzęt jaki posiadają i zaczęli świadczyć usługi rolnicze i transportowo – budowlany.

– W gospodarstwie wszystkie urządzeni są wyposażone w GPS RTK z dokładnością do 2 cm, co sprawia, że praca na takich urządzeniach jest łatwiejsza, bardziej komfortowa i precyzyjna i umożliwia szybsze wykonanie prac. – podkreślił Krzysztof Zieliński

Parkiem maszynowym z racji swego mechanicznego wykształcenia zajmuje się Krzysztof. Postawił na sprzęt CLAAS ze skrzyniami automatycznymi CMATIC. Natomiast rozliczeniami gospodarstwa i spółki usługowej zajmuje się Grzegorz, który z wykształcenia jest ekonomistą. Taki podział ról jest pewnym sukcesem i pozwala dogadywać się braciom we wspólnym gospodarowaniu.

Przygoda z marką Claas w gospodarstwie Agro-Farm Zielińscy zaczęła się zakupem pierwszego ciągnika Axion 840 w 2012 roku. Obecnie park maszynowy firmy Agro-Farm stanowią między innymi Claas Axion 940, rocznik 2015; Claas Axion 950 z roku 2015; Claas Axion 960 z roku 2019. Ponadto 2 kombajny zbożowe Claas Lexion 770 Terra Trac rocznik 2015 i Claas Lexion 780 rocznik 2014. W gospodarstwie niezbędna jest również ładowarka teleskopowa Claas Scorpion 7044 z 2018 roku. Ponadto gospodarstwo posiada szereg maszyn uprawowych jak agregaty uprawowe Horsch: Focus 6TD 6 m rocznik 2017, Maestro rok 2019, Joker 6hd rok 2021, czy głębosz irmy Maschio Gaspardo atilla 4m z roku 2015. Oprócz powyższych, bogaty park maszynowy uzupełniają przystawki do kukurydzy Class i Dominoni 8-rzędowe z rok 2020, rozsiewacz Amazone ZATS 4200 rocznik 2019, czy wóz asenizacyjny Camara 30 tys. z 2022 roku, oraz przyczepy Vaia Tridem rok 2021 i rozrzutnik obornika firmy Pichon z roku 2015.

Po wcześniejszych doświadczeniach z innymi systemami przeniesienia napędu, Państwo Zielińscy zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem poprawiającym komfort, wydajność i oszczędność będą skrzynie bezstopniowe CMATIC.

–Skrzynia CVT pozwala na ograniczenie spalania paliwa poprzez obniżenie obrotów silnika do minimum, obsługa jest łatwa, komfort pracy i wydajność wzrosły i polecamy je przyszłym nabywcom – zaznaczył pan Grzegorz.

– Nasz wybór był świadomy i logiczny. Kto przekonał się, jak pracuje w praktyce skrzynia CVT, nie zamieni jej na żadne inne rozwiązanie. To przede wszystkim komfort i wygoda. Skrzynia bezstopniowa oferuje nieograniczoną elastyczność podczas różnego rodzaju prac. Przekłada się to na konkretne oszczędności paliwa oraz na mniejsze zużycie sprzętu, który pracuje na optymalnych obrotach silnika. CVT to rozwiązanie jeszcze lepsze niż typowy automat, pracujący tylko w kilku zakresach – powiedział Krzysztof Zieliński.

CLAAS zaczął prace konstrukcyjne nad skrzynią CVT w 2007 r., a jej seryjna produkcja ruszyła w 2014 r. Do połowy 2022 r. zbudowano już ok. 10 tys. mechanizmów. Biuro konstrukcyjne i fabryka przekładni CLAAS znajduje się w Padeborn w Nadrenii-Północnej Westfalii w Niemczech.

W automatycznej skrzyni biegów silnik musi osiągnąć zakładaną maksymalną ilość obrotów, by uzyskać kolejne przełożenie przekładni. Tymczasem automatyczna skrzynia CVT przekazuje moment obrotowy silnika płynnie, bez stopniowania – bez biegów. Silnik może więc pracować na stałych obrotach. Przekładnia bowiem aktywnie dostosuje przełożenie do prędkości i obciążenia.

Jak powstają przekładnie bezstopniowe firmy Claasa można zobaczyć tutaj:

Jak zaznaczają bracia Zielińscy w planach na przyszłość jest pozostanie z marką Claas z racji tego, że sprawdziły się one w gospodarstwie, ponadto w sąsiedztwie gospodarstwa znajduje się dealer matki Claas – firma Ulenberg z którą jak podkreślają obaj bracia współpracuje się dobrze i sprawnie.