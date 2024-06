Od kiedy zaliczki dopłat bezpośrednich 2024 i co tym razem z dobrostanem?

Od 16 października będą wypłacane zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej Leszek Szymański, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Szymański podkreślił gotowość ARiMR do wypłacania zaliczek od tego terminu z wyjątkiem dopłat dobrostanowych, jednak dla rolników oczekujących na takie wsparcie przygotowana jest możliwość wydawania oddzielnych decyzji. Zaapelował również do rolników, którzy jeszcze tego nie zrobili, o składanie wniosków, przypominając, że mają na to czas do 1 lipca.

Z kolei prezes instytucji, Wojciech Legawiec, poinformował, że w kończącej się kampanii wydano już 99% decyzji i wypłacono 96% środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie i 98% na dopłaty obszarowe. Stwierdził także, że przez pół roku jego kadencji mierzył się z wieloma problemami, przede wszystkim w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych.

– Były duże zaniedbania jeśli chodzi o realizację szeregu działań. Nie funkcjonował sprawnie system informatyczny. Stąd było dużo obaw czy zdążymy na czas zrealizować zobowiązania jakie ma Państwo wobec rolników – mówił z kolei minister Siekierski.