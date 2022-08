Od kiedy dofinansowanie do wapnowania dla gospodarstw powyżej 75 ha?

Czy zmiana dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie do wapnowania dla gospodarstw powyżej 75 ha weszła w życie i od kiedy będzie obowiązywać? Jest odpowiedź MRiRW.

Przypomnijmy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął propozycję resortu rolnictwa zmian w Programie programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Dotyczą one możliwości dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego dla gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 hektarów. Taką informację Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazało z końcem maja br.

Czy modyfikacja Programu weszła w życie i od kiedy będzie obowiązywać, zapytaliśmy MRiRW

W odpowiedzi MRiRW przekazało nam informację o terminie wejścia w życie zmian, otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

„5 lipca br. Zarząd NFOŚiGW zatwierdził zmiany do Programu Priorytetowego Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, polegające m.in. na dopuszczeniu do udziału w programie posiadaczy użytków rolnych o powierzchni powyżej 75 ha. Dokumenty dotyczące zmian są procedowane, a ich wdrożenie nastąpi do końca sierpnia br.”

Przypomnijmy, że po zmianie programu wapnowania gospodarstwa o powierzchni powyżej 75 ha będą mogły wnioskować o dofinansowanie w wysokości 100 zł do tony czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO).