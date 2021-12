Od dziś obowiązuje niższa akcyza na paliwa

W poniedziałek, 20 grudnia br. w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej wprowadzona zastała obniżona akcyza na paliwa. Zgodnie z ustawą od 1 stycznia nastąpi również zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej.

Od 20 grudnia br. do 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy wynoszą: na benzyny silnikowe – 1369 zł na 1000 litrów; na oleje napędowe – 1065 zł na 1000 litrów; na biokomponenty stanowiące samoistne paliwa – 1065 zł na 1000 litrów; a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych – 364 zł na 1000 kg.

Kolejna zmiana nastąpi 1 stycznia 2022 r. kiedy to stawki akcyzy na paliwa ponownie ulegną zmianie. Akcyza na benzyny wyniesie 1413 zł na 1000 litrów; oleje napędowe i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa – 1104 zł na 1000 litrów; a na skroplone gazy do napędu silników spalinowych – 387,00 zł za 1000 kg. Ustawa przewiduje, że obniżone stawki będą obowiązywać do 31 maja 2022 r.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej nie będzie podlegała sprzedaż detaliczna benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.