Od dziś można nawozić azotem

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem nawozy azotowe mineralne i nawozy naturalne płynne na gruntach ornych można stosować od 1 marca do 20 października. Natomiast nawozy naturalne stałe wolno aplikować od 1 marca do 31 października.

Należy jednak pamiętać, że nie wolno nawozić pól pokrytych śniegiem lub przemarzniętych do głębokości 30 cm.

Wiosenne nawożenie rzepaku

Przystępując do wiosennego nawożenia rzepaku, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić nawożenie azotem, ponieważ azot jest głównym składnikiem plonotwórczym. Ponadto azot jest podstawą do szybkiej regeneracji roślin po zimie oraz do wytworzenia odpowiednio dużej, nowej rozety liściowej.

Główna faza zapotrzebowania na składniki pokarmowe przypada na okres wiosennej wegetacji. Początek wegetacji rzepaku na wiosnę rozpoczyna się zwykle wtedy, gdy średnia temperatura dobowa przez kilka dni wynosi powyżej 5°C. Zdarza się jednak, że dobrze rozwinięty rzepak rozpoczyna wegetację przy znacznie niższych temperaturach (nawet przy średnich temperaturach dobowych nieznacznie przekraczających 0oC).

Po rozpoczęciu wegetacji w pierwszej kolejności rozbudowywany jest aparat liściowy, przy czym jego rozwój zależy między innymi od procesu zawiązywania liści przed zimą. Dla prawidłowego rozwijania się łanów bardzo ważne jest, aby rośliny charakteryzowały się odpowiednią powierzchnią liści, gdyż stanowią one źródło asymilatów dla nowo tworzących się organów.

W okresie 6–8 tygodni wiosennego wzrostu wysoko plonujący rzepak akumuluje w wyprodukowanej biomasie 150 kg N/ha, co stanowi około 60% całkowitej ilości pobranego składnika.

Źródło: Akademia Rzepaku